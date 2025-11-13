बाबरी का बदला, 6 दिसंबर और छह ही धमाके... क्या है लाल किला ब्लास्ट का 'डॉक्टर मॉड्यूल'

संक्षेप: सूत्रों का कहना है कि आतंक के इन डॉक्टरों की साजिश दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाके करने की थी। ये लोग चाहते थे कि आने वाले 6 दिसंबर को दिल्ली में छह बड़े धमाके किए जाएं। इसे बाबरी के बदले के तौर पर किया जाना था। माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल का जब पर्दाफाश हो गया तो ये लोग दहशत में आ गए।

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके ने 14 साल बाद दिल्ली को दहला दिया। इस मामले की जांच हुई तो फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक से कनेक्शन निकला है। इस मामले में डॉक्टर मॉड्यूल की साफ भूमिका सामने आ रही है। इसके अलावा जिस i10 कार में धमाका हुआ, उसे डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। इस बात की पुष्टि डीएनए टेस्ट से हो गई है। यही नहीं जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि आतंक के इन डॉक्टरों की साजिश दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाके करने की थी। ये लोग चाहते थे कि आने वाले 6 दिसंबर को दिल्ली में छह बड़े धमाके किए जाएं। इसे बाबरी के बदले के तौर पर किया जाना था।

माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल का जब पर्दाफाश हो गया और एजेंसियों ने फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद करके कई लोगों को गिरफ्तार किया तो ये लोग दहशत में आ गए। कहा जा रहा है कि पकड़े जाने और प्लान पूरी तरह फेल होने के खौफ से ही उमर ने पहले ही इस धमाके को अंजाम दे दिया। 1992 में 6 दिसंबर को ही अयोध्या में बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था। ये लोग चाहते थे कि बाबरी को गिराने का बदला बम धमाके करके ले लिया जाए। इसी लिए खास तौर पर 6 दिसंबर की तारीख को ही चुना गया था। ये सभी लोग मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हिस्सा हैं।

शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि इन आतंकियों ने चरणबद्ध तरीके से आतंक फैलाने का प्लान बनाया था। इसके तहत वे एनसीआर में धमाके करना चाहते थे। इसके तहत 5 फेज वाला प्लान तैयार किया गया था। इसमें पहले चरण में यह था कि जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद से जुड़ा एक टेरर मॉड्यूल बनाया जाए। नूंह और गुरुग्राम जैसे इलाकों से ही IED तैयार करने के लिए कच्चे माल की खरीद की जाए। इसके अलावा हथियार जुटाए जाएं। केमिकल आईईडी तैयार करना और संभावित टारगेट चुनना। इसके आगे का चरण यह है कि मॉड्यूल के सदस्यों को तैयार किए गए बम देना। फिर दिल्ली में 6 से 7 ठिकानों पर बड़े बम धमाके करना।