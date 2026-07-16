खून से सना था कमरा, तड़प रहा था 8 साल का बेटा; पत्नी ने ही कर डाला पति का गेम ओवर?
कर्नाटक के धारवाड़ में एनेस्थेटिस्ट डॉ. किरण की बेरहमी से हत्या। ऑटिस्टिक बेटा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने संदिग्ध लेडी डॉक्टर पत्नी को हिरासत में लिया, जो शव के पास मोबाइल चलाती मिली।
कर्नाटक के धारवाड़ से एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 45 वर्षीय डॉक्टर की उनके ही अपार्टमेंट में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनका 8 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। इस दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने मृतक की पत्नी को ही मुख्य संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया है, जो खुद भी पेशे से एक डॉक्टर हैं।
क्या है पूरा मामला?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना धारवाड़ के पवन हाई स्कूल के सामने स्थित रंका अपार्टमेंट की है। मृतक की पहचान डॉ. किरण होन्नानवर के रूप में हुई है, जो एक निजी अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट के तौर पर काम करते थे। बुधवार को जब पुलिस उनके छठे माले पर स्थित फ्लैट में दाखिल हुई, तो डॉ. किरण का शव खून से लथपथ पड़ा था और उनके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे।
वहीं, दूसरे कमरे में उनका 8 वर्षीय ऑटिस्टिक बेटा भी गंभीर हालत में मिला। बच्चे को भी चाकू के कई घाव लगे थे और उसकी सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
पति की लाश के पास मोबाइल चला रही थी पत्नी
इस पूरी वारदात का सबसे हैरान करने वाला पहलू मृतक की पत्नी डॉ. प्रियंका कटनाहल्ली का बर्ताव था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो एक तरफ पति की लाश खून में सनी थी, बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और पत्नी दूसरे कमरे में आराम से बैठकर अपना मोबाइल फोन चला रही थी। फ्लैट में बाहर से किसी के जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। पत्नी पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ है।
वारदात से जुड़ी अहम बातें
मंगलवार को ही हो गई थी हत्या? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि डॉ. प्रियंका मंगलवार शाम से ही अपने पति का फोन उठा रही थीं। जब भी कोई कॉल करता, वह डॉ. किरण के बारे में हर बार एक नई और मनगढ़ंत कहानी सुनाती थीं। इससे शक गहरा गया है कि हत्या एक दिन पहले ही कर दी गई थी।
बदल रही है बार-बार बयान- हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि आरोपी महिला गहरे सदमे या असामान्य मानसिक स्थिति में लग रही है। वह पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही है और बार-बार अपने बयान बदल रही है। मृतक डॉ. किरण के परिवार वालों ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक इस खौफनाक घटना के पीछे कोई बड़ा घरेलू या पारिवारिक विवाद हो सकता है।
फिलहाल पुलिस ने डॉ. प्रियंका को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक सबूतों और आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर हत्या की असली वजह और पूरी टाइमलाइन को सुलझाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही समय का खुलासा हो सकेगा।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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