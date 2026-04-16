योगी आदित्यनाथ के पीछे भागते हैं क्या ये लोग, बस मेरे पीछे...; क्यों भड़के CM हिमंत सरमा

सीएम सरमा ने कहा, 'मेरा कहना है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ सम्मान से पेश आएं। क्योंकि मैं असम की जनता का गौरव लेकर चलता हूं। तो कोई ऐसे मेरा पास आकर बूम हिलाकर बात करते हैं, तो इसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कुछ पत्रकारों के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर दिया। साथ ही कहा कि कभी इनके पीछे पत्रकार नहीं जाते। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 4 मई को मतगणना होगी।

एबीपी न्यूज से बातचीत में सीएम सरमा से सवाल किया गया, 'आप इतने सारे पत्रकारों को आजकल हड़काए जा रहे थे। जो आपसे सवाल पूछा था सबको हड़काए चले जा रहे थे।' इसपर उन्होंने जवाब दिया कि एक मुख्यमंत्री के सम्मान से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि जब पत्रकार सवाल करेंगे, तो मैं उन्हें जवाब दूंगा।

सीएम सरमा ने कहा, 'मेरा कहना है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ सम्मान से पेश आएं। क्योंकि मैं असम की जनता का गौरव लेकर चलता हूं। तो कोई ऐसे मेरा पास आकर बूम हिलाकर बात करते हैं, तो इसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं। आप हो सकता है कि दिल्ली से हैं, हो सकता है कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम हो। लेकिन असम के सीएम को आप इस स्तर तक मत लेकर जाओ।'

चैनलों को संदेश असम सीएम ने कहा, 'मैं नेशनल चैनलों को यही बोलता हूं कि मैं भले ही छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरे साथ सम्मान से पेश आएं।' उन्होंने कहा, 'मुझे कोई भी इंटरव्यू करे, कितना भी इरिटेटिंग सवाल पूछे, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर। आप आओ आराम से बैठे, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। फिर आपके मन में जो भी है पूछे।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन आप मेरे मीटिंग में आकर, झुनझुना लगाकर जबरदस्ती मुझसे बात करना चाहेगा, तो इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं।' सीएम ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर दो पत्रकारों को धमकाया था।

यूपी CM का लिया नाम सीएम सरमा ने कहा कि बार-बार पत्रकार पीछे भागते हैं। इसके बाद सवाल किया गया कि आप पब्लिक फिगर है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, 'आप क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे ऐसे भाग सकते हो। आपने देवेंद्र फडणवीस के पीछे किसी को भागते हुए देखा। कोई नहीं भागता ऐसे। सिद्धारमैया के पीछे कोई भागते हैं। नहीं भागते हैं।' उन्होंने कहा, 'ये लोग सोचते हैं कि ये बंदा तो असम का है। हम तो बड़े नेशनल टीवी के हैं। तो यह अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगता।' उन्होंने दावा किया है कि 2 चैनलों ने उनके साथ बदतमीजी की थी।

लगाए आरोप सीएम सरमा ने कहा कि वह हर रैली के बाद पत्रकारों से बात करते, लेकिन तब वो 2 पत्रकार सवाल नहीं करते। उन्होंने कहा, 'जब गाड़ी में उठने का समय होता है तब आके माइक खड़ा कर देते हैं।' सवाल किया गया कि कोई CM से कैसे इतने सारे अपॉइंटमेंट लेकर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं मना किया कि अभी मत करो, तो आप जोर नहीं डाल सकते। मेरा मूड होता है, चुनाव है, मेरी जनता खड़ी है, मैं कुछ सोचकर आया हूं बोलने के लिए और बीच में दखल कर देते हैं।'