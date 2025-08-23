Do not wish to join issue with HM Veep Candidate Sudershan Reddy on Amit Shah criticism of Salwa Judum verdict मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था सलवा जुडूम पर फैसला, अमित शाह के बयान पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, India News in Hindi - Hindustan
Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 03:06 PM
मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था सलवा जुडूम पर फैसला, अमित शाह के बयान पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का नक्सल फैसले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के साथ इस मुद्दे पर बहस में शामिल नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा कि बहस में शालीनता होनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुदर्शन रेड्डी के सलवा जुडूम फैसले की आलोचना की गई थी। इस पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सलवा जुडूम पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मेरा नहीं। गौरतलब है कि सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए गठबंधन के राष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है।

जाति सर्वेक्षण पर क्या
जाति सर्वेक्षण को लेकर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह सर्वेक्षण सामाजिक-आर्थिक नीतियां बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान की रक्षा करने का प्रयास करेंगे जो निस्संदेह चुनौती का सामना कर रहा है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र कुछ और नहीं बल्कि संवाद है। यह व्यक्तियों का नहीं बल्कि विचारों का टकराव है।

लोकतंत्र में एक कमी
सुदर्शन रेड्डी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि लोकतंत्र में एक कमी है। हम अब भी संवैधानिक लोकतंत्र हैं, लेकिन दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग विचारधाराओं के बीच मुकाबला है। रेड्डी ने कहा कि मेरी सर्वसम्मत उम्मीदवारी विविधता, सर्वसम्मत पसंद, 64 फीसदी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मतदान शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

