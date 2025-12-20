स्कूलों के नाम में न लगाएं ग्लोबल या इंटरनेशनल, इस राज्य में सरकार ने बना दिया नियम
महाराष्ट्र सरकार ने पात्रता के बिना स्कूलों के इंटरनेशनल या ग्लोबल शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में स्कूल अब अपने नाम में ‘अंतर्राष्ट्रीय’ या ‘वैश्विक’ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने पात्रता के बिना स्कूलों के इंटरनेशनल या ग्लोबल शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में स्कूल अब अपने नाम में ‘अंतर्राष्ट्रीय’ या ‘वैश्विक’ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जब तक कि वे विदेशों में परिसर का होना अथवा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करना जैसे कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा न करें । इस निर्णय का उद्देश्य अभिभावकों के बीच भ्रम को रोकना और शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को नए प्रस्तावों और मौजूदा स्कूलों की जांच करने और नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पात्रता मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को अपने नाम में ‘अंतर्राष्ट्रीय’ या ‘वैश्विक’ शब्दों का प्रयोग करने के लिए भारत के बाहर कैंपस होना या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है। जो स्कूल पहले से ही इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि वे मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अपना नाम बदलने के लिए कहा जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ नियामक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें नाम बदलना या आगे की जांच शामिल है।
गौरतलब है कि अलग-अलग जगहों पर स्कूलों के नाम में ग्लोबल और इंटरनेशनल जोड़ने का ट्रेंड चल पड़ा है। माना जा रहा है कि इससे छात्रों अभिभावकों के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर यह फैसला पूरी तरह से लागू हो जाता है तो फिर हालात काफी बेहतर हो सकते हैं।