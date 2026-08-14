'मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना, शिक्षा मंत्री को हटाकर आया हूं;' पुलिसवाले से भिड़े कॉकरोच वाले आशुतोष रांका

अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जल्द ही जंतर-मंतर पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने देशभर के जेन-जी और जेन-अल्फा से स्कूलों की अव्यवस्था का वीडियो बनाकर भेजने और वायरल करने का अनुरोध किया है, ताकि कॉकरोच टीम उसकी लड़ाई लड़ सकें।

नीट पेपर लीक के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा सरकार को उनकी अन्य मांगे भी माननी पड़ी थी। इसके बाद से कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और देश के जेन-जी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि कई शहरों और राज्यों में ये लोग आंदोलन करने लगे हैं। कुछ इसी तरह का एक आंदोलन राजस्थान के अलवर जिले में भी शुरू हुआ, जिसमें CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी अपनी टीम के साथ धरने पर बैठ गए।

दरअसल, जोधावास के सरकारी स्कूल की छत गिरने से वहां के बच्चे नाराज थे और उन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। इसी आंदोलन में आशुतोष रांका भी शामिल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "जोधावास, थानागाज़ी स्थित सरकारी स्कूल की कल छत गिर गई। चार साल से स्कूल जर्जर हालत में है। बच्चियाँ नदी पार करके स्कूल आती है। क्योंकि सड़क नहीं है। डीएम मैडम कह रही हैं कि कमरा बनने में छह महीने लगेगा और सड़क बनने में साल भर लगेगा। परसों अमित शाह जी पास ही अलवर आ रहे है। रैली करने। अगर रैली यहाँ होती तो भी क्या DM मैडम एक साल ही बोलतीं?" उन्होंने आगे लिखा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ धरने पर बैठे है। सरकार बताए कब तक स्कूल ठीक करेगी। और सड़क कब तक बनायेगी। हम बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे।

रांका पुलिस वाले से भिड़ गए उनके घरने पर बैठने के कुछ घंटे बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और उन्हें धरना पर से हटाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच आशुतोष रांका उस पुलिस वाले से भिड़ गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रांका को साफ कहते सुना जा सकता है, "देश के शिक्षा मंत्री को हटा कर आया हूं। मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। पहले इन गुंडों को बाहर निकालो।"

भाजपा के लोगों पर आरोप रांका का आरोप है कि उनके धरना प्रदर्शन को बाधित करने के लिए स्थानीय भाजपा के कुछ लोग वहां पहुंच गए थे जो वहां अव्यवस्था पैदा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उस पुलिस वाले से कहा कि पहले उन सभी गुंडों को स्कूल से बाहर निकालें। रांका पुलिस वाले से इस बात के लिए भी भिड़ गए कि वो लोग स्कूल के बच्चों को क्यों हाथ लगा रहे हैं। रांका ने एक पोस्ट में आरोप लगाया, “अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के गुंडे स्कूल में घुस आए और हमारे टीम के लोगों के साथ मारपीट की। बच्चों के सामने। और यह सब जब हुआ, तब थानागाजी के SHO ने अपनी पूरी टीम पीछे कर ली। भाजपा के गुंडो से हम डरने वाले नहीं है। स्कूल तो हम ठीक कराकर ही मानेंगे।”

‘GenAlpha का जोश, CJP का ख़ौफ़’ इससे पहले रांका ने एक और ट्वीट में लिखा था, "पिछले 4 घंटों से थानागाज़ी के जोधावास में हूँ। कल बिल्डिंग की छत गिर गई थी। DEO ने छात्रों को परेशान किया और उन्हें छह महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था (फिक्स्चर) पर सहमत होने के लिए मजबूर किया। क्या कमरे बनाने में छह महीने लगते हैं? जब तक सरकार 1 हफ़्ते में समस्या ठीक करने का भरोसा नहीं देती, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा।" आंदोलन सफल होने की घोषणा करते हुए रांका ने लिखा, "GenAlpha का जोश। CJP का ख़ौफ़। पाँच घंटे के धरने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सभी मांगें मान ली गई। जोधावास, थानागाजी में सभी क्लासरूम को एक हफ़्ते में दुर्रुस्त कर सिर्फ़ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे। आने जाने की सड़क को अगले 48 घंटे में तैयार किया जाएगा। और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। मदन दिलावर जी, तीन महीने में सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराइये। वरना आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी।"