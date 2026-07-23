सोशल मीडिया की TRP को नहीं समझें अपनी सफलता; CJI सूर्यकांत ने किसे दी नसीहत
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आज के दौर में प्रसिद्ध और चर्चित होना बहुत आसान हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया की प्रसिद्धि का मतलब यह नहीं कि आप सफल हो गए हैं।
Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली लोकप्रियता या ऑनलाइन विजिबिलिटी को लोगों को अपनी सफलता नहीं समझनी चाहिए। सीजेआई ने यह नसीहत युवाओं को दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में असली सम्मान और स्थायी पहचान कोर्ट रूम के भीतर की गई कड़ी मेहनत और बनाई गई विश्वसनीयता से मिलती है, किसी डिजिटल मंच से नहीं।
आपको बता दें की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा 2025 बैच के नए एओआर (AoR) वकीलों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने भी अपने विचार रखे।
टीवी चैनल की तरह TRP के पीछे न भागें
युवा वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आज के दौर में प्रसिद्ध और चर्चित होना बहुत आसान हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया की प्रसिद्धि का मतलब यह नहीं कि आप एक सफल वकील बन गए हैं।
उन्होंने कहा, “आजकल सोशल मीडिया के जरिए ध्यान आकर्षित करना आसान है। लेकिन याद रखें कि ऐसी विजिबिलिटी कभी भी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का स्थान नहीं ले सकती। अपनी सफलता को ऑनलाइन लोकप्रियता से मापने के लालच से बचें। आपको किसी टीवी चैनल की तरह अपनी टीआरपी की चिंता में नहीं भागना है। आपको अदालत कक्ष के भीतर, अपने सहकर्मियों, मुवक्किलों और बार से असली सम्मान मिलता है।”
सीजेआई ने वकीलों को शुरुआती दिनों में बड़ी लॉ फर्म खोलने या प्रैक्टिस के विस्तार के बजाय अपनी कानूनी कला को निखारने और एक सक्षम वकील के रूप में खुद को स्थापित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "डिग्रियां और पद केवल दरवाजा खोल सकते हैं, करियर नहीं बनाते। करियर सिर्फ आपके काम की गुणवत्ता से बनता है।"
वकालत की आत्मा है ड्राफ्टिंग
अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वकालत में याचिकाओं और दस्तावेजों की ड्राफ्टिंग ही इस पेशे की आत्मा है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके शुरुआती करियर में उनकी बेहतरीन ड्राफ्टिंग शैली के कारण बड़े और दिग्गज वकील भी उनसे जटिल मामलों के ड्राफ्ट तैयार करवाते थे। उन्होंने युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक याचिका को एक ऐसे प्रभावशाली आख्यान की तरह लिखें कि जज शुरू से अंत तक उससे जुड़े रहें।
एआई पर अत्यधिक निर्भरता की चेतावनी
कानूनी ड्राफ्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बढ़ते चलन पर सीजेआई ने सतर्क रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि AI केवल शोध और तुलनात्मक अध्ययन का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह कभी भी एक वकील की बुद्धि और समझ का स्थान नहीं ले सकता।
उन्होंने कहा, "जब कोई मुवक्किल आपके पास आता है तो वह एक इंसान के रूप में आपको अपना केस सौंपता है। आपकी मशीनों को नहीं। वह चाहता है कि आप उसके विवाद के पीछे की भावनाओं और तथ्यों को समझें। AI को अपने कार्यालय में केवल एक सहायक की तरह रखें। इसे अपनी सोचने की क्षमता का विकल्प न बनने दें।"
उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि वे गरीब और वंचित वर्ग के मुवक्किलों को कानूनी सहायता देने से कभी पीछे न हटें। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी से लड़ा गया एक लीगल एड का केस भी किसी गरीब परिवार की जिंदगी को बदल सकता है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें