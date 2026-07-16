9th क्लास में न लाएं तीसरी भाषा, बच्चों पर है दबाव; सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान शीर्ष न्यायालय में स्कूलों में तीसरी भाषा के मुद्दे का भी जिक्र हुआ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि 9वीं क्लास में तीसरी भाषा नहीं लाई जानी चाहिए।

CBSE की तीन भाषा नीति पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा नहीं लाई जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने बच्चों के तनाव में होने की भी बात कही है। फिलहाल, तीन भाषा नीति के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रही याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान भाषा का जिक्र भी आ गया। हालांकि, सीबीएसई की नीति के खिलाफ याचिकाएं और इस केस में कोई कनेक्शन नहीं है।

क्या था मामला जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'केंद्र सरकार सारा खर्च उठा रही है। आपको सिर्फ जमीन उपलब्ध कराना है। सभी राज्यों में नवोदय स्कूल हैं, तो तमिलनाडु को वंचित क्यों रख रहे हैं।' इसपर नवोदय की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि पिछले ऑर्डर में कहा गया था कि जरूरी जमीन 6 हफ्तों के अंदर मिल जाएगी, लेकिन अब ये और समय मांग रहे हैं और 12 सप्ताह का स्थगन चाहते हैं।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'उन्हें निर्देश मिलने दीजिए। राज्य में अब अलग सरकार है। हमें नहीं पता कि उनकी नीति क्या है। आपकी अपनी शिक्षा व्यवस्था होगी, लेकिन केंद्र सरकार के स्कूलों को तमिलनाडु में आन से मत रोकिए।' इस दौरान वकील ने जिक्र किया कि तीसरी भाषा 9वीं क्लास से ही अनिवार्य की गई है।

क्या था जज का रिएक्शन इसपर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'यह बहुत गलत बात है। 9वीं कक्षा तनाव वाली होती है। आप 9वीं क्लास में तीसरी भाषा क्यों लाते हैं? इसे 6वीं क्लास में ही शुरू करना चाहिए। जब ​​हम स्कूल में थे, तो हमारे यहां ICSE और SSLC दोनों सिलेबस पढ़ाए जाते थे। 9वीं क्लास के आखिर में हमें SSLC या ICSE में से किसी एक को चुनना होता था। मिडिल स्कूल में तीसरी भाषा इसलिए पढ़ाई जाती थी क्योंकि SSLC के लिए इसकी जरूरत होती थी जैसे हिंदी या कन्नड़। जिनकी दूसरी भाषा हिंदी होती थी, उनकी तीसरी भाषा कन्नड़ होती थी और इसके उलट भी। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि प्लीज 9वीं क्लास में तीसरी भाषा न रखें, क्योंकि 8वीं क्लास के आखिर से ही छात्रों पर पढ़ाई का दबाव शुरू हो जाता है।'

स्कूल के दिनों को किया याद उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि फिजिक्स में लाइट पर एक चैप्टर था। एसएसएलसी में वो 10वीं कक्षा में था और हमें ICSE में 8वीं में पढ़ाया गया था। 10वीं की तैयारी किए। जब हमारे समय में ऐसी तैयारी थी, तो आज तो क्या स्थिति होगी...।'

उन्होंने कहा, '9वीं क्लास में कोई नई भाषा न रखें। आप 5वीं या 6वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू कर सकते हैं और 9वीं क्लास तक तीसरी भाषा की पढ़ाई खत्म हो जानी चाहिए। देखिए उन पर कितना दबाव होता है। अपनी सरकार को सलाह दें। मेरे अंदर का छात्र अभी भी जिंदा है।'