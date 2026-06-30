'यकीन नहीं तो जयशंकर से पूछ लो’: अमेरिकी सांसद ने ट्रम्प की नीतियों की उड़ाईं धज्जियां; कहा- बुरे दौर में भारत-US रिश्ते

'यकीन नहीं तो जयशंकर से पूछ लो’: अमेरिकी सांसद ने ट्रम्प की नीतियों की उड़ाईं धज्जियां; कहा- बुरे दौर में भारत-US रिश्ते
अमेरिकी सांसद ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने की ट्रंप की नीतियां पूरी तरह से नुकसानदेह रही हैं। इससे भारत में गैस की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो जयशंकर से पूछ लीजिए।
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि ट्रम्प की बेहद विनाशकारी नीतियों ने भारत और अमेरिका के बीच के ऐतिहासिक रिश्तों को पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया है। 'यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट' में बोलते हुए डेमोक्रेटिक नेता ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि अगर किसी को उनकी बात पर शक है, तो वह सीधे भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस बारे में पूछ सकता है।
अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रो खन्ना ने दावा किया कि हाल ही में उनकी चीन यात्रा के दौरान वहां भारत के राजदूत ने उनसे कहा कि ट्रंप की नीतियों की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो गया है। रो खन्ना ने कहा '' मैं बातों को घुमा-फिराकर कहने वालों में से नहीं हूं। चीजें जैसी हैं मैं उन्हें वैसा ही बताता हूं। अमेरिका-भारत संबंध पिछले 30 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।''
ट्रंप की नीति बेहद विनाशकारी साबित
उन्होंने कहा कि,'' ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने की ट्रंप की नीति बेहद विनाशकारी साबित हुई है। इसका भारत में पेट्रोल और गैस की कीमतों पर भी बुरा असर पड़ा है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पूछ लीजिए।'' कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने कहा, ''मैं चीन गया था। वहां भारत के राजदूत ने मुझसे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो गया है। अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा किए गए नुकसान के बारे में सच नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वास्तविकता से आंखें मूंदे हुए हैं।''
अमेरिका अपना नैतिक नजरिया भूल चुका है
रो खन्ना ने ट्रंप की ईरान और क्यूबा को धमकाने तथा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा,'' अब अमेरिका अपना नैतिक नजरिया भूल चुका है। उसकी विदेश नीति 'जिसकी लाठी,उसकी भैंस' जैसी हो गई है। वह केवल ईरान को ही नहीं, बल्कि क्यूबा को भी धमका रहा है और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है। और हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो।''
ट्रंप 'प्रभावहीन' राष्ट्रपति
डेमोक्रेटिक नेता ने कहा कि ट्रंप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका के आगे रहने की बात करते हैं, लेकिन टॉप AI रिसर्चर्स में से 38 प्रतिशत चीनी मूल के हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति यह नहीं समझते कि अमेरिका को प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना चाहिए, न कि उन्हें दूर धकेलना चाहिए।'' रो खन्ना ने ट्रंप को ''प्रभावहीन'' राष्ट्रपति बताते हुए दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी आगामी मध्यावधि चुनावों और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करेगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।