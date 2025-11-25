Hindustan Hindi News
क्या एलियन होते हैं? सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटाएगी भारत की टेक्नोलॉजी, जापान से मिलाया हाथ
क्या एलियन होते हैं? सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटाएगी भारत की टेक्नोलॉजी, जापान से मिलाया हाथ

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 12:34 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और जापान एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी खगोलीय उपकरणों में से एक- थर्टी मीटर टेलिस्कोप (TMT) का निर्माण कर रहे हैं। 30 मीटर के विशाल प्राथमिक दर्पण वाला यह अत्याधुनिक ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप ब्रह्मांड की गहराइयों को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देखने में सक्षम होगा और संभव है कि यह मानव सभ्यता के सबसे बड़े सवाल- क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? का जवाब भी दे दे।

कैसा होगा यह टेलिस्कोप?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, TMT प्रोजेक्ट भारत, जापान और अमेरिका के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। जापान की कैबिनेट ऑफिस टोक्यो के नेशनल स्पेस पॉलिसी कमेटी के वाइस चेयर डॉ. साकू त्सुनेटा बताते हैं- खगोलविद ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों से अधिक प्रकाश एकत्र करने के लिए बड़े दर्पण चाहते हैं। जितना बड़ा दर्पण होगा, उतनी अधिक खोजें संभव होंगी।

इस टेलिस्कोप का प्राथमिक दर्पण 30 मीटर का होगा, लेकिन यह एक ही दर्पण से नहीं बनेगा। इसके लिए 500 छोटे दर्पणों को अत्यंत सटीकता से जोड़कर एक विशाल दर्पण तैयार किया जाएगा। हर दर्पण की स्थिति और कोण का समायोजन बेहद चुनौतीपूर्ण है- और यही काम भारत की तकनीक कर रही है। डॉ. त्सुनेटा कहते हैं- 500 छोटे दर्पणों का कोण और स्थिति अत्यंत सटीक रूप से मिलाना होता है। यह काम भारतीय तकनीक की मदद से संभव हुआ है।

TMT में भारत की मुख्य भूमिका

भारत इस परियोजना का संस्थापक भागीदार है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में इस प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी को मंजूरी दी थी। देश के तीन प्रमुख संस्थान इसमें सहयोग दे रहे हैं-

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु
  • इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), पुणे
  • एरीज (ARIES), नैनीताल

भारत ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जो 500 दर्पणों को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। इस प्रोजेक्ट से भारत की वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और मजबूत होगी।

कहां बनेगा TMT?

TMT का प्राथमिक निर्माण स्थल माउना केआ (हवाई) समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पृथ्वी पर खगोलीय अध्ययनों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थानों में गिना जाता है। जापान यहां पहले से ही 8.2 मीटर का टेलिस्कोप ऑपरेट कर रहा है, जो पिछले 25 वर्षों से शोध का बड़ा केंद्र है। हालांकि, माउना केआ स्थानीय हवाईयन समुदायों के लिए सांस्कृतिक रूप से पवित्र स्थान है। इस वजह से निर्माण को लेकर विरोध और बातचीत जारी है। डॉ. त्सुनेटा स्पष्ट कहते हैं- हम बिना उनकी अनुमति के टेलिस्कोप नहीं बनाना चाहते। बातचीत चल रही है।

दिलचस्प बात- वैकल्पिक स्थानों में भारत के हांले (लद्दाख) को भी सूचीबद्ध किया गया है, जहां पहले से एक उच्च-ऊंचाई वेधशाला मौजूद है।

क्या खोजेगा TMT?

TMT वैज्ञानिक रूप से कई क्रांतिकारी लक्ष्य लेकर आ रहा है-

  • ब्लैक होल का अध्ययन
  • दूरस्थ आकाशगंगाओं का मानचित्रण
  • ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गहराई तक झांकना
  • और सबसे महत्वपूर्ण- पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज

डॉ. त्सुनेटा के अनुसार- यह टेलिस्कोप सूर्य के अलावा अन्य तारों के ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजेगा- जैसे पानी भाप के रूप में, कार्बनिक अणु या अन्य बायोसिग्नेचर। TMT उन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करेगा जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं (एक्सोप्लानेट्स)।

कब होगा तैयार?

प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि TMT 2030 के मध्य तक काम करने लगेगा। भारत द्वारा किए जा रहे तकनीकी योगदान की विशेष प्रशंसा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है।

क्या मिल सकता है नोबेल?

इस प्रोजेक्ट की वैज्ञानिक क्षमता इतनी बड़ी है कि यदि जीवन की खोज का प्रमाण मिला, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में शामिल होगी और संभवतः नोबेल पुरस्कार का हकदार भी बनेगी।

भारत-जापान: अंतरिक्ष विज्ञान में मजबूत साझेदारी

TMT से पहले भी दोनों देश LUPEX मिशन पर साथ काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है- चंद्रमा पर पानी की खोज। अब दोनों मिलकर तारों के बीच जीवन की तलाश में निकल रहे हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रोजेक्ट?

यह विज्ञान और तकनीक में भारत की वैश्विक स्थिति को ऊंचा उठाएगा। हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। ब्रह्मांड में जीवन के बारे में मानवता के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

