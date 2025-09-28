DNA test confirms BJP leader son Krishna J Rao fathered child Puttur rape cheating case गर्भवती हुई तो शादी से इनकार, DNA टेस्ट से खुलासा; बीजेपी नेता का बेटा ही बच्चे का पिता, India News in Hindi - Hindustan
गर्भवती हुई तो शादी से इनकार, DNA टेस्ट से खुलासा; बीजेपी नेता का बेटा ही बच्चे का पिता

कृष्णा राव को बार-बार बलात्कार और शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध स्थापित करने के आरोप में 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उनके पिता को भी पुलिस से बचने में मदद करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान Sun, 28 Sep 2025 03:17 PM
बीजेपी नेता और पुत्तूर नगर परिषद के सदस्य पी जी जगन्नीवास राव के बेटे कृष्णा जे राव को लेकर बड़ा दावा किया गया है। मंगलुरु पुलिस ने रविवार को बताया कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि कृष्णा ही बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में बच्चे के जैविक पिता हैं। आरोप है कि इंजीनियरिंग छात्र कृष्णा राव ने अपनी क्लासमेट रही लड़की से शादी का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने इस साल 28 जून को एक बच्चे को जन्म दिया है। अब जांचकर्ताओं का कहना है कि DNA पुष्टि इस मामले में मुकदमे के दौरान अहम सबूत के रूप में काम करेगी।

कृष्णा राव को 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत बार-बार बलात्कार और शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके पिता को भी पुलिस से बचने में मदद करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को कृष्णा को जमानत दे दी। अदालत ने कहा था कि रिश्ता सहमति से प्रतीत होता है। हालांकि, यह भी कहा कि आरोपों की पूरी जांच मुकदमे में होगी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट दाखिल कर दी है।

पीड़िता के क्या हैं आरोप

अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष का मामला काफी मजबूत हो गया है। शिकायत के अनुसार, कृष्णा राव और पीड़िता स्कूल के समय से एक-दूसरे को जानते थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कृष्णा ने 2024 के अंत में शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। जब वह गर्भवती हुई तो उसके परिवार ने शुरू में शादी के लिए सहमति दी, लेकिन बाद में मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और केस दर्ज करवाया।

