गर्भवती हुई तो शादी से इनकार, DNA टेस्ट से खुलासा; बीजेपी नेता का बेटा ही बच्चे का पिता

बीजेपी नेता और पुत्तूर नगर परिषद के सदस्य पी जी जगन्नीवास राव के बेटे कृष्णा जे राव को लेकर बड़ा दावा किया गया है। मंगलुरु पुलिस ने रविवार को बताया कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि कृष्णा ही बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में बच्चे के जैविक पिता हैं। आरोप है कि इंजीनियरिंग छात्र कृष्णा राव ने अपनी क्लासमेट रही लड़की से शादी का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने इस साल 28 जून को एक बच्चे को जन्म दिया है। अब जांचकर्ताओं का कहना है कि DNA पुष्टि इस मामले में मुकदमे के दौरान अहम सबूत के रूप में काम करेगी।

कृष्णा राव को 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत बार-बार बलात्कार और शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध स्थापित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके पिता को भी पुलिस से बचने में मदद करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को कृष्णा को जमानत दे दी। अदालत ने कहा था कि रिश्ता सहमति से प्रतीत होता है। हालांकि, यह भी कहा कि आरोपों की पूरी जांच मुकदमे में होगी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट दाखिल कर दी है।