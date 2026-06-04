कांग्रेस के विश्वासघात से अब तक आहत, DMK ने INDIA गठबंधन को दे दिया झटका
DMK ने आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से किनारा कर लिया है। पार्टी ने कहा है कि तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस ने जो विश्वाघात किया, उससे कार्यकर्ता अब तक आहत हैं।
तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार में कांग्रेस के शामिल होने के बाद डीएमके ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया है। आठ जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA की बैठक से डीएमके ने दूरी बना ली है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो डीएमके के साथ चुनाव के बाद विश्वासघात किया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ता अब भी काफी आहत महसूस कर रहे हैं।
पिछले महीने आए तमिलनडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती थीं, जिससे डीएमके की सत्ता चली गई। कांग्रेस ने सबसे पहले टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया और बाद में वामपंथी दलों समेत अन्य छोटे-छोटे दलों और एआईएडीएमके के विधायकों ने भी पक्ष में वोट दिया। कांग्रेस लंबे समय से डीएमके की सहयोगी रही है और राहुल गांधी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को अपना भाई तक बताते रहे। तमिलनाडु चुनाव भी कांग्रेस और डीएमके ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद टीवीके के साथ कांग्रेस ने जाने का फैसला किया।
डीएमके ने जारी बयान में कहा, ''DMK कार्यकर्ता तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा डीएमके के साथ किए गए विश्वासघात से अब भी बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को देखते हुए, पार्टी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। खासकर इसलिए, क्योंकि यह एक ऐसी बैठक है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी। हालांकि, डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी, फिर भी वह हमेशा की तरह, देश के कल्याण से जुड़े उन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी, जिन्हें बैठक में शामिल अन्य पार्टियों द्वारा उठाया जा सकता है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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