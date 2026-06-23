लोकसभा में दो तिहाई आंकड़े को जल्द पार कर सकता है NDA, एक और पार्टी का रास्ता हो गया साफ
टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट के बाद एनडीए का लोकसभा में आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। हालांकि यह अभी दो तिहाई बहुमत यानी 360 सीटों के आंकड़े से काफी पीछे है। अगर डीएमके एनडीए का रुख करता है तो यह इस आंकड़े के बेहद करीब पहुंच सकता है।
डीएमके की पुरानी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने आधिकारिक तौर पर डीएमके की अगुआई वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) से अलग होने का फैसला किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि डीएमके का रास्ता एनडीए में शामिल होने के लिए साफ हो गया है। टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन के बाद डीएमके ने इंडिया गठबंधन से पहले ही दूरी बना ली थी। अगर डीएमके एनडीए में जुड़ने का फैसला लेती है तो एनडीए आसानी से दो तिहाई यानी 360 के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा। इसके बाद महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयक भी आसानी से पारित हो सकते हैं।
IUML ने चेन्नई में अपनी जनरल काउंसिल की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जिनमें से एक यह भी था कि वह खुद को एसपीए से अलग कर रही है। तमिलनाडु में चुनाव के बाद आईयूएमएल ने तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की अगुआई वाली विजय की सरकार को समर्थन दिया था। डीएमके को कांग्रेस और आईयूएमएल दोनों से बड़ा झटका मिला है। ऐसे में विपक्ष के साथ एकजुट रहना डीएमके के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में चर्चा है कि डीएमके एनडीए का रुख कर सकती है। बीते कुछ दिनों से डीएमके नेताओं के लहजे में भी बीजेपी के प्रति नरमी देखी जा रही है।
डीएमके को लगा दोहरा झटका
कांग्रेस और आईयूएमएल दोनों के टीवीके सरकार में शामिल होने के बाद डीएमके को दोहरा झटका लगा है। पार्टी अध्यक्ष खादर मोहिदीन ने कहा कि आईयूएमएल को लोकसभा या फिर स्थानीय चुनाव में कामयाबी मिली तो डीएमके के साथ रहते हुए ही मिली। इसके बाद भी उसने टीवीके सरकार का समर्थन किया। इसके पीछे वजह यही है कि पार्टी नहीं चाहती थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आए। बता दें कि आईयूएमएल के एक विधायक एएम शाहजहां को मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है।
नए साथियों की तलाश में डीएमके
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण तेजी से बदले हैं। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके का समर्थन कर दिया। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट हुआ था वह बिखर गया। वहीं डीएमके को भी सर्वाइव करने के लिए अब नए साथियों की तलाश है। विपक्षी एकता के मंच इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद अब डीएमके के पास एनडीए की ओर रुख करने का ही रास्ता खुला हुआ है।
दो-तिहाई बहुमत एनडीए के लिए जरूरी
लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद एनडीए दो तिहाई बहुमत पूरा करने के प्रयास में है। अब चर्चा यही है कि डीएमके अगर एनडीए के साथ आता है तो यह रास्ता बेहद असान हो जाएगा। डीएमके के पास 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि डीएमके ने एनडीए में शामिल होने के कोई संकेत नहीं दिया है। बता दें कि आम चुनाव के बाद एनडीए के पास 293 सीटें थीं। टीएमसी के बागी सांसदों और शिवसेना यूबीटी में बगावत के बाद आंकड़ा 319 तक पहुंच गया है। डीएमके अगर एनडीए के साथ आती है तो आंकड़ा 341 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 सांसद अलग होने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो आंकड़ा 360 को पार कर जाएगा। हालांकि रास्ता इतना भी आसान नहीं है। अगर डीएमके एनडीए का रुख नहीं भी करता है तो वह लोकसभा में वोटिंग से दूरी जरूर बनाएगा और फिर विधेयक पास कराने का रास्ता आसान हो जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें