बैठक से पहले DMK ने बढ़ाई INDIA गठबंधन की धड़कनें, सफाई देने लगी कांग्रेस

2026 के विधानसभा चुनाव में अभिनेता-नेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई।

इंडिया गठबंधन की कल एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। इससे पहले डीएमके ने इसका बहिष्कार कर दिया है। स्टालिन की पार्टी का कहना है कि ऐक्टर विजय की पार्टी टीवीको को सरकार बनाने के लिए समर्थन देकर कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। अब कांग्रेस इस मामले में सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को समर्थन देने से पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी थी।

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में द्रमुक के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस, सरकार गठन के लिए टीवीके को समर्थन देने वाली पहली पार्टी थी। कांग्रेस ने टीवीके को अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया, जिससे उसके लिए सरकार बनाना संभव हो सका।

चिदंबरम ने शनिवार को एक निजी समाचार चैनल से कहा, ''यदि टीवीके सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहती, तो ऐसी स्थिति में हम एक और चुनाव टालना चाहते थे। गठबंधन सहयोगियों की भी यही व्यापक भावना थी। जनता भी दोबारा चुनाव नहीं चाहती थी।'' उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने टीवीके सरकार को समर्थन देने के अपने फैसले की जानकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित अन्य सहयोगी दलों को भी दी थी।

चिदंबरम ने कहा, ''फर्क सिर्फ इतना है कि हमने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा अपने सहयोगियों से एक दिन पहले कर दी थी।''

गठबंधन की चुनावी हार के तुरंत बाद उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक की युवा इकाई ने एक बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस पर द्रमुक के साथ ''विश्वासघात'' करने का आरोप लगाया गया। द्रमुक के वरिष्ठ नेता टी आर बालू ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गठबंधन को वोट देने वाले लोगों के साथ धोखा किया है।

वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में अभिनेता-नेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए उसे कम से कम 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत थी।