पोती की शादी वैदिक रीति-रिवाजों से करवाने पर घिर गए DMK नेता, बाद में जताया खेद
द्रविड़ कषगम के नेता ने दुरईमुरुगन के पार्टी से लंबे जुड़ाव का जिक्र करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अपील की कि पार्टी में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के महासचिव दुरईमुरुगन की पोती की शादी वैदिक रीति-रिवाजों और संस्कृत मंत्रोच्चार के बीच कराने पर द्रविड़ कषगम के अध्यक्ष के. वीरमणि ने उनकी आलोचना की, जिसके बाद दुरईमुरुगन ने खेद जताया। विवाह एक नवंबर को हुआ था, जिसमें पुजारियों ने विवाह की रस्में पूरी कराईं। शादी में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल हुई थीं।
वीरमणि ने दुरईमुरुगन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि निजी पसंद के नाम पर उन तर्कवादी सिद्धांतों को कमजोर नहीं किया जा सकता, जिनके आधार पर द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने शादी के निमंत्रण पत्र में द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेताओं और द्रमुक नेतृत्व की तस्वीरें होने तथा दूसरी ओर शादी में पुजारियों द्वारा संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ रस्में कराए जाने पर सवाल उठाया।
द्रविड़ कषगम के नेता ने दुरईमुरुगन के पार्टी से लंबे जुड़ाव का जिक्र करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अपील की कि पार्टी में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आलोचना पर सफाई देते हुए दुरईमुरुगन ने छह नवंबर को पत्रकारों से कहा कि उन्हें अपनी पोती की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी पोती विदेश में पढ़ी है, उसने दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी की है और वह पुजारियों की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से विवाह करना चाहती थी।
'पोती की जिद के कारण उसकी इच्छा माननी पड़ी'
उन्होंने कहा, ''मुझे अपनी पोती की जिद के कारण उसकी इच्छा माननी पड़ी। इस घटना पर मुझे खेद है। किसी को भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने या इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है।'' पार्टी के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए दुरईमुरुगन ने कहा कि उनकी अपनी शादी और उनके बेटे के. आनंद की शादी तत्कालीन मुख्यमंत्री और द्रमुक के दिवंगत प्रमुख नेता एम. करुणानिधि ने बिना ऐसे रीति-रिवाजों के संपन्न कराई थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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