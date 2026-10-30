मुझसे बेहतर तो कसाब को मिलीं सुविधाएं; पुलिस हिरासत में गए पूर्व मंत्री के गंभीर आरोप
सुनवाई के दौरान अंबिल महेश के वकील ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और हिरासत में रखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए। महेश ने अदालत से कहा कि उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने तमिलनाडु के लिए काम किया है।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता अंबिल महेश पोय्यामोझी ने पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। उनके वकील ने दलील दी कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को भी हिरासत में उनसे बेहतर सुविधाएं मिली थीं। महेश ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए उचित इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि, अदालत ने पुलिस को पूछताछ के लिए उन्हें तीन दिन की हिरासत में देने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान अंबिल महेश के वकील ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और हिरासत में रखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए। महेश ने अदालत से कहा कि उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने तमिलनाडु के लिए काम किया है और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में लगाया है। उन्होंने कहा, 'मैंने इस राज्य के लिए अपना खून बहाया है। मुझे जमानत दी जानी चाहिए।' उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह कहीं भागेंगे नहीं। उनके वकील ने दलील दी कि हिरासत के दौरान उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है और उन्हें जरूरी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है।
घर का बना खाना खाने की मांगी इजाजत
पूर्व मंत्री ने हिरासत में घर का बना खाना खाने की इजाजत भी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की ओर से बताई गई दवाइयां उन्हें नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए नियमित दवाइयां और उचित इलाज उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने हिरासत वाले कमरे में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि रातभर कमरे की लाइट जलती रहती है, जिससे उन्हें सोने का मौका नहीं मिलता।
3 दिन तक पूछताछ करने की इजाजत
डीएमके नेता ने इन परिस्थितियों को बुनियादी मानवीय सुविधाओं के खिलाफ बताया। ये सभी दलीलें उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई और पुलिस की हिरासत मांगने के दौरान रखी गईं। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन तक उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी। यह मामला निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता दिलाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये तक की वसूली से जुड़ा है। आरोप है कि निजी स्कूलों से पैसे लेकर उन्हें स्थायी मान्यता दिलाने का भरोसा दिया गया था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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