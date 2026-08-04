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'तृषा का नाम तक नहीं लिया' उदयनिधि की गिरफ्तारी पर भड़की DMK, विजय-TVK पर साधा निशाना

By Shubham Sharma
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पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। जब उदयनिधि मंच से कावेरी मुद्दे पर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ कार्यकर्ता तृषा, तृषा के नारे लगाने लगे।

Udhayanidhi stalin Trisha Krishna
कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उदयनिधि रुके और उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ टिप्पणी की।

अभिनेत्री तृषा पर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के विपक्ष के नेता और DMK के वरिष्ठ नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए उनके एक बयान के बाद यह कार्रवाई की गई है।

तंजौर ईस्ट पुलिस की टीम सुबह-सुबह उदयनिधि के घर पहुंची और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही डीएमके कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उदयनिधि के घर के बाहर जमा होकर जमकर नारेबाजी की। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सत्ताधारी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) और विपक्षी डीएमके के बीच राजनीतिक जंग और तेज हो गई है।

पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। जब उदयनिधि मंच से कावेरी मुद्दे पर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ कार्यकर्ता "तृषा, तृषा" के नारे लगाने लगे।

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कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उदयनिधि रुके और उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ टिप्पणी की।

टीवीके और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उदयनिधि ने अभिनेत्री तृषा को लेकर बेहद अभद्र और गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

'तृषा का नाम तक नहीं लिया'

उदयनिधि की गिरफ्तारी के तुरंत बाद डीएमके ने सत्तारूढ़ टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और उदयनिधि को जारी विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के लिए यह हथकंडा अपना रही है।

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सीनियर DMK नेता आरएस भारत ने कहा, "उदयनिधि को सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने साफ कहा था कि दोपहर 12 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी न हो, फिर भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया- यह सीधे तौर पर कोर्ट की अवहेलना है। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने तो तृषा का नाम तक नहीं लिया था, जनता इसका करारा जवाब देगी।"

राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची TVK

मामले को आगे बढ़ाते हुए सत्ताधारी टीवीके ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का दरवाजा खटखटाया है। टीवीके ने अपनी लिखित शिकायत में उदयनिधि के बयान को बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।

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अपनी शिकायत में, टीवीके ने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन ने एक प्रमुख महिला सार्वजनिक हस्ती को निशाना बनाते हुए 'अपमानजनक, डबल मीनिंग टिप्पणियां और अश्लील इशारे" किए थे। पार्टी ने महिला आयोग से मामले का स्वतः संज्ञान लेने और उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी करने का आग्रह किया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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