'तृषा का नाम तक नहीं लिया' उदयनिधि की गिरफ्तारी पर भड़की DMK, विजय-TVK पर साधा निशाना

पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। जब उदयनिधि मंच से कावेरी मुद्दे पर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ कार्यकर्ता तृषा, तृषा के नारे लगाने लगे।

कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उदयनिधि रुके और उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ टिप्पणी की।

अभिनेत्री तृषा पर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के विपक्ष के नेता और DMK के वरिष्ठ नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए उनके एक बयान के बाद यह कार्रवाई की गई है।

तंजौर ईस्ट पुलिस की टीम सुबह-सुबह उदयनिधि के घर पहुंची और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही डीएमके कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उदयनिधि के घर के बाहर जमा होकर जमकर नारेबाजी की। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सत्ताधारी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) और विपक्षी डीएमके के बीच राजनीतिक जंग और तेज हो गई है।

पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके के प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। जब उदयनिधि मंच से कावेरी मुद्दे पर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ कार्यकर्ता "तृषा, तृषा" के नारे लगाने लगे।

कार्यकर्ताओं के नारों के बीच उदयनिधि रुके और उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ टिप्पणी की।

टीवीके और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उदयनिधि ने अभिनेत्री तृषा को लेकर बेहद अभद्र और गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

'तृषा का नाम तक नहीं लिया' उदयनिधि की गिरफ्तारी के तुरंत बाद डीएमके ने सत्तारूढ़ टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और उदयनिधि को जारी विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के लिए यह हथकंडा अपना रही है।

सीनियर DMK नेता आरएस भारत ने कहा, "उदयनिधि को सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने साफ कहा था कि दोपहर 12 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी न हो, फिर भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया- यह सीधे तौर पर कोर्ट की अवहेलना है। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने तो तृषा का नाम तक नहीं लिया था, जनता इसका करारा जवाब देगी।"

राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची TVK मामले को आगे बढ़ाते हुए सत्ताधारी टीवीके ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का दरवाजा खटखटाया है। टीवीके ने अपनी लिखित शिकायत में उदयनिधि के बयान को बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।