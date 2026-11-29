विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा की सीटों के बंटवारे और परिसीमन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रस्तावित बदलावों का विरोध कर रही हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी एमके स्टालिन से बातचीत करने जा रहे हैं।

परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर डीएमके और कांग्रेस के बीच जमकर तकरार देखने के मिली रही है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एवं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर सीधा जवाब दिया है। एमके स्टालिन ने रविवार को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके तमिलनाडु और यहां के लोगों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।

एमके स्टालिन का सीधा जवाब एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में DMK की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए भाई राहुल गांधी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने हमेशा तमिलनाडु और अपने तमिल लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखकर हर फैसला लिया है। हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास हमें 'कट्टाबोम्मन' (वीरों) के रूप में याद रखेगा, न कि 'एट्टाप्पन' (गद्दार) के रूप में याद रखेगा।"

वहीं डीएमके ने कहा, "वह जहाज अब रवाना हो चुका है! चेन्नई में आपका स्वागत है सर। हमें आपसे काफी उम्मीदें थीं और हमने आपको समर्थन देने की पूरी कोशिश की। जब हमारे नेता ने आपको अपना छोटा भाई कहा था, तो आप हम सभी के भाई बन गए थे। डीएमके हमेशा तमिलों और तमिलनाडु के लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखती है। हमारे नेता तमिलनाडु के लिए वही फैसला लेंगे, जो राज्य के हित में सबसे बेहतर होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है और जहाज रवाना हो चुका है?"

राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के दूसरे बड़े नेताओं के साथ चेन्नई पहुंच रहे हैं। उनका उद्देश्य एमके स्टालिन से मुलाकात कर उन्हें प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए मनाना है।

कांग्रेस की कोशिश दरअसल, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा की सीटों के बंटवारे और परिसीमन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रस्तावित बदलावों का विरोध कर रही हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता एमके स्टालिन से बातचीत करने जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने कही ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वह विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चेन्नई में एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके से प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करने की अपील करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव देश के लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। उनके मुताबिक, इससे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अपने फायदे के लिए देश का चुनावी नक्शा बदलने का मौका मिल सकता है।

राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को याद दिलाया कि वह कई सालों से तमिल विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हित, तमिलनाडु के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध करना चाहिए।

राहुल गांधी की अपील पर जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में अपनी पार्टी की भूमिका को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस नेता का धन्यवाद किया। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा तमिलनाडु और यहां के लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। पार्टी ने हर फैसला राज्य और उसकी जनता के हितों को ध्यान में रखकर लिया है।