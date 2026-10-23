कैमरे वाले चश्मे से स्टिंग ऑपरेशन की कोशिश, CM डीके शिवकुमार का सनसनीखेज आरोप
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। डीके ने कहा कि उनका और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। डीके ने कहा कि उनका और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की करने की कोशिश की गई, ना कि भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी एनडीए सहयोगी की। कन्नड़ प्रसारणकर्ता के साथ इस इंटरव्यू ने कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन के राजनीतिक तूफान को नया मोड़ दे दिया है। डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उनसे मिलने आए एक उद्योगपति ने मेटा स्मार्ट ग्लास पहने हुए थे। इससे उन्हें उन पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने उस आगंतुक की गतिविधियों और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकों की जानकारी लेने का निर्णय लिया।
नहीं शेयर की डिटेल
कन्नड़ प्रसारक एशियानेट सुवर्ण न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में, कर्नाटक के सीएम ने आरोप लगाया कि यह घटना उनके और अन्य कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने वाले व्यापक स्टिंग ऑपरेशन की तैयारियों का हिस्सा थी। डीके ने यह आरोप ऐसे समय में लगाए जब पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़े कथित स्टिंग-ऑपरेशन वीडियो को लेकर विवाद बढ़ रहा था। इसमें कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां यह आरोप-प्रत्यारोप लगा रही थीं कि इसके पीछे कौन था और इसका राजनीतिक मकसद क्या था। जब उनसे पूछा गया कि जिन लोगों ने कथित तौर पर उन्हें फंसाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो डीके शिवकुमार ने कहा कि अधिकारियों ने सावधानी बरती थी। हालांकि उन्होंने डिटेल शेयर नहीं की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसने बोला कि कार्रवाई नहीं की जा रही? आपको बस पता नहीं है। हम इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। बाकी सावधानियों के सभी उपाय कर लिए गए हैं।
शक करने पर हुआ मजबूर
इस स्टिंग ऑपरेशन के प्रयास को याद करते हुए कर्नाटक के सीएम ने कहा कि एक उद्योगपति ने अधिकारियों के जरिए अपॉइंटमेंट हासिल की थी। शुरु में उनसे व्यापार पर चर्चा की। हालांकि बाद में, मेहमान ने बातचीत का रुख राजनीति की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बूथ लेवल की रणनीतियों और राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात करनी शुरू कर दी। डीके ने कहा कि बातचीत में बदलाव और मेहमान के चश्मे ने उन्हें शक करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वह उद्योगपति का बैकग्राउंड पता करें।
बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर नहीं
कर्नाटक के सीएम के अनुसार, उन्हें जो जानकारी मिली, उससे पता चला कि आगंतुक ने केरल के सीएम वीडी सतीशन से मिलने के दौरान भी वही मेटा चश्मा पहना था। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक केंद्रीय मंत्री से मिलने के दौरान उसने चश्मा नहीं पहना था। डीके ने दावा किया कि उसने मेटा चश्मा केवल मेरे और सतीशन से मिलने के समय पहना।
हालांकि डीके ने मुलाकात करने वाले शख्स की पहचान नहीं बताई। उन्होंने यह भी नहीं जाहिर किया कि इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्डिंग का कोई प्रमाण है या नहीं। डीके के मुताबिक उन्हें ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली थी जो इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को व्यक्तिगत सहायक, फोन कॉल और अन्य तरीकों से फंसाने के प्रयासों के बारे में सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी थी।
सरकार एक परिवार जैसा
कर्नाटक के सीएम ने कहा कि हमारी सरकार एक परिवार की तरह है। इसका मुखिया होने के नाते मुझे कैबिनेट मंत्रियों से कहना पड़ता है कि वे जागरूक रहें और मूर्ख न बनें। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नाम और दस्तावेजों को उजागर करने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो कर्नाटक के सीएम ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं लेकिन उन्हें तुरंत उजागर नहीं करेंगे। डीके ने बताया कि मैंने उन्हें सभी को बुलाया और रिकॉर्ड रखे हैं। जब समय आएगा, मैं वही कहूंगा जो कहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह बोलने का यह समय नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।