‘दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री’, दावा करते ही विधायक की मुश्किलें बढ़ीं

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने शनिवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि, यह दावा करते ही विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं। शिवकुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ने शिवगंगा के बयान को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करार दिया और कहा कि उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। चन्नगिरी से विधायक शिवगंगा ने दावणगेरे में संवाददाताओं से कहा, “दिसंबर के बाद डीके मुख्यमंत्री बनेंगे...।”

उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री बदलने के बारे में मीडिया में इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि शिवकुमार आने वाले दिनों में यह भूमिका संभालेंगे। बाद में शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद, शिवगंगा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और “उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।” उपमुख्यमंत्री ने कहा, “किसी को भी मुख्यमंत्री पद और अन्य मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। विधायकों को पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए। उन्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अनावश्यक बयान देकर भ्रम पैदा न करें। इसके बावजूद शिवगंगा का एक बार फिर इस मामले पर बयान देना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा।”