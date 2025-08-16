DK Shivakumar will become the Chief Minister of Karnataka after December MLA troubles increased as he claimed ‘दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री’, दावा करते ही विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, India News in Hindi - Hindustan
उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री बदलने के बारे में मीडिया में इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि शिवकुमार आने वाले दिनों में यह भूमिका संभालेंगे। बाद में शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद, शिवगंगा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुSat, 16 Aug 2025 09:51 PM
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने शनिवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि, यह दावा करते ही विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं। शिवकुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ने शिवगंगा के बयान को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करार दिया और कहा कि उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। चन्नगिरी से विधायक शिवगंगा ने दावणगेरे में संवाददाताओं से कहा, “दिसंबर के बाद डीके मुख्यमंत्री बनेंगे...।”

उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री बदलने के बारे में मीडिया में इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि शिवकुमार आने वाले दिनों में यह भूमिका संभालेंगे। बाद में शिवकुमार ने एक बयान में कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद, शिवगंगा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और “उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।” उपमुख्यमंत्री ने कहा, “किसी को भी मुख्यमंत्री पद और अन्य मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। विधायकों को पार्टी अनुशासन का पालन करना चाहिए। उन्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अनावश्यक बयान देकर भ्रम पैदा न करें। इसके बावजूद शिवगंगा का एक बार फिर इस मामले पर बयान देना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा।”

कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर, 2025 के अंत में मुख्यमंत्री के बदलने की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बाबत सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला दिया जा रहा है। इन अटकलों के बीच सिद्धरमैया ने कहा है कि वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में कामयाब रही थी और उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया था।

