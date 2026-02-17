विधायकों की बैठक की तैयारी में थे DK शिवकुमार, सिद्धारमैया ने पलटा गेम, ले जा रहे विदेश

Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 09:50 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
कर्नाटक के सीएम एम. सिद्धारमैया कांग्रेस के 27 विधायकों को विदेश ले जा रहे हैं। इन विधायकों को वह ऐसे समय में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर साथ लेकर जा रहे हैं, जब डीके शिवकुमार की ओर से मीटिंग होने की खबरें थीं।

कर्नाटक के सत्ता संघर्ष में कांग्रेस की आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है। 2023 में कांग्रेस को कर्नाटक में सरकार बनाने का मौका मिला था और उसके बाद से ही डीके शिवकुमार खेमा यह कहता रहा है कि ढाई साल के बाद उनके नेता मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया खेमा इस बात से इनकार करता रहा है और रस्साकशी जारी है। इस बीच खबर है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाने वाले थे ताकि शक्ति प्रदर्शन कर सकें। उनके समर्थकों का कहना था कि 136 विधायक डीके शिवकुमार के साथ हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अलग ही दांव चल दिया है, जिसकी खूब चर्चा है।

अपने करीबी 27 विधायकों को सिद्धारमैया विदेश दौरे पर ले जा रहे हैं। इन विधायकों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर वह साथ ले जाएंगे। उनके गुट का कहना है कि यह रूटीन विजिट है, जो अकसर तमाम योजनाओं की जानकारियां हासिल करने के लिए होती हैं। लेकिन कयास तेज हैं कि आखिर इसी समय ऐसी विजिट का फैसला क्यों है। इसका जवाब भी कांग्रेस के ही लोग दे रहे हैं और उनका कहना है कि डीके शिवकुमार की बैठक में कम विधायक पहुंचें, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी के सिद्धारमैया खेमे को लगता है कि डीके शिवकुमार को तब तक रोक लिया जाए और फिर बजट सत्र आ जाएगा।

इस बीच कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा ने दावा किया है कि शिवकुमार के साथ सभी 136 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि डीके को कोई भी मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वह सीएम बनेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। रविकुमार ने कहा कि इस स्थिति में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है, हमारे नेता मजबूत हैं और सीएम बनने के काबिल हैं। रविकुमार ने डीके शिवकुमार की वफादारी याद दिलाई और कहा कि वह 40 सालों से राजनीति में हैं। उनके पास समर्थन है तो रणनीति के भी वह मास्टर हैं।

शिवकुमार के करीबी बोले- यह गेम है और हम ही जीतेंगे

शिवकुमार के करीबी विधायक ने कहा, ‘राजनीति एक गेम है और उसमें जल्दी ही नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा के साथ जाने वाले कयास लगा रहे हैं। ऐसी चीजें गलत हैं और छवि खराब करने के लिए ऐसा हो रहा है। शिवकुमार के करीबी विधायक ने कहा कि आखिर हमें भाजपा में जाने की जरूरत क्या है। यही रहेंगे और डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी से ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे।’

