Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्नाटक के राज्यपाल से मिले डीके शिवकुमार, सरकार बनाने का पेश किया दावा; पूरी डिटेल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, ‘आज हुई सीएलपी बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर मुझे गर्व है। मैंने माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और कर्नाटक में सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया।’

कर्नाटक के राज्यपाल से मिले डीके शिवकुमार, सरकार बनाने का पेश किया दावा; पूरी डिटेल

डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। यह कदम शनिवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उठाया गया है। यह घटनाक्रम सिद्धारमैया के 28 मई को इस्तीफा देने के बाद आया है। सिद्धारमैया ने कहा था कि उनका इस्तीफा स्वैच्छिक है और यह पार्टी हाई कमांड के सुझाव पर दिया गया है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद राज्यपाल गहलोत ने तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया। हालांकि, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:अब गांधी नहीं, PM मोदी; भारत का ब्रांड एंबेसडर कौन वाले सवाल पर केंद्रीय मंत्री

राज्यपाल गहलोत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को दोपहर 4:05 बजे बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित होगा। गवर्नर को पत्र सौंपने के बाद डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, 'विधानसौधा में आज हुई सीएलपी बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर मुझे गर्व है। मैंने माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और कर्नाटक में सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। हम राज्य के लोगों की सेवा समर्पण, निष्ठा और उद्देश्यपूर्ण भावना से करते रहेंगे।'

ये भी पढ़ें:अभिषेक बनर्जी पर हमला, लगे चोर-चोर के नारे; राहुल गांधी बोले- यह भाजपा की...

राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोले डीके शिवकुमार

डीके शिवकुमार ने सभी पार्टी नेताओं और विधायकों को धन्यवाद देते हुए कहा, 'आज हुई बैठक में मुझे कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने पर सभी पार्टी नेताओं और विधायकों का हार्दिक धन्यवाद। सिद्धारमैया जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलकर हमने सरकार बनाने का दावा किया। हमारी सरकार कर्नाटक की महान जनता के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण समर्पण से काम करेगी।'

ये भी पढ़ें:हमले के बाद अभिषेक की हालत गंभीर?स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को घोषणा की कि डीके शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, 'सीएलपी ने सर्वसम्मति से डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुना है। अब वे राजभवन जाकर मुख्यमंत्री के रूप में दावा पेश करेंगे और 3 जून की शाम को अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।' उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस हाई कमांड ने डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव दिया था। सिद्धारमैया जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और डॉ. जी. परमेश्वर ने इसका समर्थन किया। सीएलपी ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Karnataka dk shivakumar Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।