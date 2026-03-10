Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होटल बंद हो रहे, LPG सिलेंडर की भारी कमी पर सरकार चुप; डीके शिवकुमार क्या बोले

Mar 10, 2026 05:54 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डीके शिवकुमार ने कहा कि पूरे देश में स्थिति उबाल पर है, होटल बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि गैस नहीं मिल रही। सभी कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग लकड़ी, इलेक्ट्रिक या केरोसिन स्टोव जैसे विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं।

होटल बंद हो रहे, LPG सिलेंडर की भारी कमी पर सरकार चुप; डीके शिवकुमार क्या बोले

बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी की खबरों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्थिति उबाल पर है, होटल बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि गैस नहीं मिल रही। सभी कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग लकड़ी, इलेक्ट्रिक या केरोसिन स्टोव जैसे विकल्पों की ओर मुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में होटल एसोसिएशन ने रेस्तरां बंद करने का फैसला लिया है, जिससे होटल उद्योग को बड़ा झटका लगा है और अस्पतालों को भी परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें:तो टल गया LPG संकट? सरकार का ऐलान- तेल रिफाइनरियों ने बढ़ाया 10% उत्पादन

डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, विदेश नीति भी बद से बदतर हो रही है। उन्होंने मांग की कि संसद में इस पर बहस हो, सभी सांसदों की राय ली जाए और केंद्र सरकार को पिछले 15 दिनों में सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कल मुख्य सचिव से बात हुई थी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने केंद्र की निष्क्रियता की निंदा की और घरेलू व व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए समाधान की रणनीति बनाने की जरूरत बताई।

ये भी पढ़ें:LIVE: ओम बिरला पर हमलावर थीं महुआ मोइत्रा, फिर बोलना पड़ा सॉरी

अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो...

एलपीजी सिलेंडर की कमी से जूझ रहे होटल कारोबारियों के संगठन ने मंगलवार को कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई के कई होटल और रेस्तरां को अगले दो दिनों में अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने कहा कि पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की प्राथमिकता सूची में संशोधन किया है और एलपीजी उत्पादन को सीएनजी व पाइप वाली खाना पकाने की गैस के साथ शीर्ष पर रखा है। इससे बाजार मूल्य पर वाणिज्यिक एलपीजी का उपयोग करने वाले होटल और रेस्तरां के लिए आपूर्ति में भारी कमी हो गई है।

ये भी पढ़ें:जल जीवन मिशन का होगा विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी; छह अहम फैसले क्या?

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रवक्ता शेट्टी ने कहा कि बीते एक सप्ताह में वाणिज्यिक एलपीजी की बेहद गंभीर किल्लत हो गई है और सोमवार से कई क्षेत्रों में आपूर्ति लगभग पूरी तरह ठप हो गई है। उन्होंने कहा, 'हमें मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर जैसे शहरों से भी गंभीर किल्लत की खबरें मिल रही हैं। दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। अगर अगले दो दिनों के भीतर स्थिति नहीं सुधरती है तो मुंबई में लगभग 50 प्रतिशत होटल व रेस्तरां को अपने पास उपलब्ध गैस सिलेंडरों के मौजूदा भंडार के आधार पर अस्थायी रूप से संचालन बंद करने को मजबूर होना पड़ सकता है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
LPG LPG Gas LPG Gas Cylinder
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।