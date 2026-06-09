टला नहीं है डीके शिवकुमार सरकार का संकट? अब दो विधायक पहुंच गए दिल्ली; पोर्टफोलियो पर असंतोष
डीके शिवकुमार सरकार से संकट अभी टला नहीं है। रामलिंगा रेड्डी को समझाने बुझान के बाद भी अभी पोर्टफोलियो को लेकर असंतोष जारी है। मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा दिल्ली पहुंचे हैं। एक विधायक रिजवान अर्शद भी दिल्ली में हैं।
कर्नाटक में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनते ही पार्टी के अंदर असंतोष का दौर शुरू हो गया था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उन्होंने भले ही रामलिंगा रेड्डी को मना लिया हो लेकिन संकट अभी टला नहीं हैं। कर्नाटक सरकार के दो मंत्री अब भी अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं हैं और वे दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के सामने वे अपनी समस्या रख सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु डिवेलपमेंट मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा ने अब भी अपना चार्ज नहीं लिया है। पोर्टफोलियो मिलने के बाद भी वह कामकाज संभालने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक रिजवान अर्शद भी दिल्ली पहुंचे हैं। वह मंत्रिपद ना मिलने की वजह से नाराज हैं। बता दें कि रामलिंगा रेड्डी को जल मंत्रालय दिया गया था और इसको लेकर वह नाखुश थे। उनके बागी होने के डर से तत्काल स्थिति संभालने का काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने देर रात से सुबह तक बैठक की और फिर उनके मन मुताबिक पोर्टफोलियो देने का वादा करके उन्हें मना लिया गया।
क्या चाहते हैं कृष्णा बायरे गौड़ा
कृष्णा बायरे गौड़ा चाहते हैं कि बेंगलुरु डिवेलपमेंट के पोर्टफोलियो के तहत उन्हें बेंगलुरु डिवेलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन रीजन डिवेलपमेंट अथॉरिटी में बड़ी भूमिका दी जाए। उनका मानना है कि इन दोनों एजेंसियों पर कंट्रोल के बिना विभाग में ज्यादा अधिकार नहीं हैं। ये दोनों ही एजेंसियां बेंगलुरु के विकास कार्यों की जिम्मेदारी निभाती हैं। उनके दिल्ली पहुंचने से कयासों का दौर शुरू हो गया है।
क्या चाहते हैं रिजवान अर्शद
विधायक रिजवान अर्शद मंत्रिपद की इच्छा रखते हैं। फिलहाल कर्नाटक में 14 मंत्रियों ने शपथ लीहै और अभी 20 पद खाली हैं। वह मंत्री बनने के लिए लॉबीइंग में जुटे हैं। हो सकता है कि रेड्डी वाला संकट टल गया हो लेकिन कांग्रेस की सरकार में अनबन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। रेड्डी ने खुलकर कह दिया था कि वह बेंगलुरु डिवेपलमेंट पोर्टफोलियो चाहते हैं और उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी।
बता दें कि सिद्धारमैया की कुर्सी डीके शिवकुमार को देना ही कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस सरकार में पहले भी गुटबाजी चल रही थी। वहीं सिद्धारमैया का गुट अब भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अंदर ही अंदर गुटबाजी का दौर खत्म नहीं हुआ है जो कि डीके शिवकुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बाकी मंत्रियों के शपथ लेने के बाद असंतोष और भी गहरा हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें