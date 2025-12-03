Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsDK Shivakumar one step ahead of Siddaramaiah Amid political tussle arrived in Delhi; CM said will not travel without
सिद्धा से एक कदम आगे शिवकुमार? सियासी खींचतान के बीच पहुंच गए दिल्ली; CM बोले- बिना बुलाए दिल्ली...

सिद्धा से एक कदम आगे शिवकुमार? सियासी खींचतान के बीच पहुंच गए दिल्ली; CM बोले- बिना बुलाए दिल्ली...

संक्षेप:

यह पूछे जाने पर क्या वह भी दिल्ली जाएंगे, CM सिद्धारमैया ने कहा कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे आमंत्रित किया जाएगा। मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं जा रहा।

Wed, 3 Dec 2025 08:13 PMPramod Praveen भाषा, बेंगलुरु
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि जब तक उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है, वह नई दिल्ली की यात्रा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार एक विवाह समारोह में शामिल होने और पार्टी के एक कार्यक्रम की योजना के लिए बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को विराम देने के लिए हाल में बेंगलूरू में अपने आवास पर एक दूसरे को नाश्ते पर बुलाकर बेहतर संबंध प्रदर्शित किया था। इस बीच, बुधवार को जहां उपमुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वहीं मुख्यमंत्री मंगलुरु चले गए।

मुख्यमंत्री समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की महात्मा गांधी से मुलाकात की शताब्दी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने मंगलुरु आए थे जिसमें कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बाद में मुख्यमंत्री के साथ दोपहर का भोजन किया। मंगलुरु में कावेरी अतिथि गृह के लिए निकलने से पहले सिद्धरमैया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की।

"मैं तभी जाऊंगा जब मुझे आमंत्रित किया जाएगा"

जब पत्रकारों ने उन्हें बताया कि शिवकुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा, “उन्हें जाने दीजिए। क्या किसी ने उन्हें जाने से मना किया है।” यह पूछे जाने पर क्या वह भी दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा, “मैं तभी जाऊंगा जब मुझे आमंत्रित किया जाएगा। मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं जा रहा।” उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में बैठक के लिए पार्टी हाईकमान से कोई निर्देश आएगा तो वेणुगोपाल के जरिए बता दिया जाएगा।

14 दिसंबर को ताकत दिखाएंगे डीके

दूसरी तरफ, दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिवकुमार ने कहा कि वह एक विवाह में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में “वोट चोरी” के खिलाफ अभियान को लेकर 14 दिसंबर को होने वाले एक विशाल आयोजन के संबंध में कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा की योजना का भी जिक्र किया। शिवकुमार ने कहा, “14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजन होने जा रहा है। हम प्रत्येक जिले से कम से कम 300 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जा रहे हैं। हमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेना है। मैंने जिला इकाइयों को कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की व्यवस्था करने का कहा है।”

कुछ लोग मोदी मोदी तो कुछ डीके डीके कहते हैं

वेणुगोपाल के साथ सिद्धरमैया की मुलाकात के संबंध में शिवकुमार ने कहा, “वेणुगोपाल, राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुख्यमंत्री की मुलाकात में गलत क्या है।” वेणुगोपाल के आगमन के बाद मंगलुरु हवाईअड्डे पर उनके समर्थकों द्वारा उनके पक्ष में नारेबाजी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, “इसमें गलत क्या है। लोग पिछले 10 वर्षों से डीके डीके का नारा लगा रहे हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और कुछ लोग डीके डीके कहते हैं।” उन्होंने कहा, “कुछ लोग राहुल राहुल का नारा लगाते हैं और कुछ लोग सिद्धू सिद्धू का नारा लगाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। वे अपने प्यार और लगाव के साथ नारे लगाते हैं। हमें इसे समर्थन के रूप में लेना चाहिए।”

