पीएम मोदी ने खरीदा मेरे लिए टिकट, कांग्रेसी सीएम डीके शिवकुमार ने बताई मेट्रो में सवारी की कहानी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने स्मार्ट कार्ड को ‘स्वाइप’ करके मेट्रो टिकट खरीदने का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि नवउद्घाटित पिंक लाइन मेट्रो में यात्रा करते समय उनके पास पैसे नहीं थे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने स्मार्ट कार्ड को ‘स्वाइप’ करके मेट्रो टिकट खरीदने का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि नवउद्घाटित पिंक लाइन मेट्रो में यात्रा करते समय उनके पास पैसे नहीं थे। शिवकुमार ने पिंक लाइन मेट्रो में पत्रकारों के साथ यात्रा करते हुए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप मेरा टिकट खरीद दीजिए। उन्होंने मेरे लिए भी अपना कार्ड ‘स्वाइप’ किया। मोदी ने 13 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था।
बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, शिवकुमार ने केंगेरी से किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी तक की यात्रा के तहत मेट्रो में सफर किया। मोदी ने 13 नवंबर को इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था। बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने शुक्रवार को शिवकुमार, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ मेट्रो में यात्रा की थी।
राजनीतिक मतभेद बाधक नहीं
प्रधानमंत्री के हावभाव और उद्घाटन के दौरान हुई उनकी सौहार्दपूर्ण बातचीत के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित में विकास और सहयोग के मार्ग में राजनीतिक मतभेद बाधक नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम सभी को देश के हित में मिलकर काम करना होगा। मैंने कल भी कहा था कि राजनीति चुनाव लड़ने तक सीमित रहनी चाहिए। राजनीति की बात हो तो राजनीति करें। क्या विकास और राजनीति के बीच अंतर नहीं होना चाहिए? वह चाहते हैं कि विकास हो।
कर्नाटक के बिना विकास कैसे?
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और कार्यबल में कर्नाटक के योगदान का उल्लेख करते हुए शिवकुमार ने कहा कि राज्य देश में दूसरा सबसे अधिक कर और जीएसटी देने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के बिना विकास कैसे हो सकता है? हम हर साल डेढ़ लाख इंजीनियर और 13,940 चिकित्सक तैयार करते हैं। हम नर्सिंग कर्मचारियों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों को भी तैयार करते हैं। ये सभी लोग कहां जाते हैं? वे देश के अलग-अलग हिस्सों में योगदान देते हैं। इसलिए, कर्नाटक के विकास से ही भारत का विकास होगा।
सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते
मैसूरु तक हेलीकॉप्टर से यात्रा सहित मोदी के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनके बीच क्या चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता। उन्होंने अपने संबंधों को मानवीय रिश्तों और आपसी सम्मान पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ स्नेह और सम्मान से पेश आते हैं। शिवकुमार ने कहा कि हर किसी में नेतृत्व के समान गुण नहीं होते। कुछ लोग खुद को पीछे रखते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं पहल करता हूं, आगे बढ़ता हूं और अपने विचार व्यक्त करता हूं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।