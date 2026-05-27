समर्थकों को कंट्रोल में रखें DK शिवकुमार, CM बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने दी सलाह
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को खारिज कर दिया।
कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सलाह दी है कि जब तक पार्टी के भीतर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक उनके समर्थक नारेबाजी करने या सार्वजनिक बयानबाजी से पूरी तरह बचें। पार्टी आलाकमान ने शिवकुमार को बेंगलुरु में उत्साही समर्थकों की भीड़ और उनके पक्ष में होने वाली नारेबाजी को रोकने के लिए खुद को थोड़ा पीछे रखने की सलाह दी है। मौजूदा दौर की बातचीत शांतिपूर्ण तरीके संपन्न करने के लिए यह जरूरी है।
कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने समर्थकों और कैबिनेट से जुड़ी चर्चाओं को आंतरिक रूप से संभालने के लिए आवश्यक समय और स्थान दिया जाए। यह हलचल तब और तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। डीके शिवकुमार भी इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं।
कर्नाटक की ताजा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें बैठक के सटीक एजेंडे की जानकारी नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा, "हाईकमान ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं। मुझे बैठक के विषय के बारे में नहीं पता है। केसी वेणुगोपाल ने मुझे आमंत्रित किया था।" वहीं, कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने पुष्टि की कि यह बैठक पार्टी के आंतरिक मुद्दों को सुलझाने के लिए बुलाई गई है।
हाईकमान का नेतृत्व परिवर्तन से इनकार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को खारिज कर दिया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चर्चा आगामी राज्यसभा चुनाव और कर्नाटक विधान परिषद चुनाव को लेकर थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की खबरों को महज अटकलें करार दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, "मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। राहुल जी बोलेंगे।"
दिल्ली में बैठकों के दौर के बीच बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'कावेरी' पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच एक प्रस्तावित ब्रेकफास्ट मीटिंग की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को फिर से गर्म कर दिया है। इस बैठक को दोनों शीर्ष नेताओं के बीच समन्वय और भविष्य के संगठनात्मक फैसलों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें