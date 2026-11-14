बांध को लेकर आपस में भिड़ गई कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष से बोले डीके शिवकुमार- यह मेरा राज्य है
मेकेदाटू बांध परियोजना को लेकर कांग्रेस में ही टकराव सामने आ गया है। तमिलनाडु कांग्रेस के विरोध पर डीके शिवकुमार ने कहा, ‘मेरा राज्य, मेरा अधिकार।’ जानिए कावेरी नदी पर प्रस्तावित इस बांध को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद क्यों बढ़ा है।
कावेरी नदी पर मेकेदातू बांध बनाने की प्रस्तावित परियोजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही दो राज्यों के नेताओं के बीच टकराव सामने आ गया है। तमिलनाडु कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है, जबकि कर्नाटक के डीके शिवकुमार ने परियोजना का बचाव करते हुए साफ कहा है कि उनके राज्य को बांध बनाने का अधिकार है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर की आलोचना पर पलटवार करते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘कोई भी इसकी निंदा करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है।’
शिवकुमार की यह प्रतिक्रिया उनके उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेकेदातू में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने उनके इस बयान की आलोचना की थी।
तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल पर आने का न्योता
डीके शिवकुमार ने परियोजना का विरोध कर रहे तमिलनाडु के नेताओं को मेकेदातू आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु के नेता एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां आते हैं तो वह खुद उन्हें बताएंगे कि इस बांध से क्षेत्र को किस तरह फायदा होगा। उन्होंने कहा, ‘वे प्रतिनिधिमंडल के साथ आएं। मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इससे किस तरह मदद मिलेगी।’
शिवकुमार ने तमिलनाडु में परियोजना के विरोध को राजनीतिक रुख करार दिया। उनका कहना था कि वहां कोई न कोई राजनीतिक दल इस परियोजना की आलोचना करता रहेगा। उन्होंने कहा, ‘अगर कांग्रेस निंदा नहीं करेगी तो डीएमके करेगी। अगर डीएमके नहीं करेगी तो एआईएडीएमके करेगी। इसके बाद हर कोई निंदा कर सकता है।’
कावेरी जल बंटवारे का हवाला देकर किया बचाव
मेकेदातू परियोजना का बचाव करते हुए शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट के कावेरी जल बंटवारे से जुड़े आदेश का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बांध परियोजना पर आगे बढ़ने के बावजूद कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का 177 टीएमसी पानी देता रहेगा।
दरअसल, मेकेदातू परियोजना कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक संतुलन जलाशय (बैलेंसिंग रिजर्वायर) है। इसके जरिए बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करने और करीब 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है।
कर्नाटक का तर्क है कि इस जलाशय से कावेरी नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नदी में पानी की आवक अधिक होने पर अतिरिक्त पानी को इसमें जमा किया जा सकेगा। राज्य का यह भी कहना है कि परियोजना से तमिलनाडु को आवंटित पानी के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्यों विरोध कर रहा है तमिलनाडु?
तमिलनाडु लगातार मेकेदातू परियोजना का विरोध करता रहा है। राज्य की आपत्ति है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में बांध और जलाशय बनने से तमिलनाडु की ओर आने वाले पानी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। खासकर पानी की कमी वाले समय में इसका असर पड़ने की आशंका जताई जाती है। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कावेरी बेसिन के दूसरे राज्यों की सहमति के बिना कर्नाटक इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकता।
दोनों राज्यों के बीच यह विवाद लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल बंटवारे के संघर्ष से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आवंटन में बदलाव किया था। इसके तहत तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी और कर्नाटक को 284.75 टीएमसी पानी आवंटित किया गया था।
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