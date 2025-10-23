DK शिवकुमार को नया चैलेंज, सिद्धारमैया के बेटे ने बताया कौन लेगा पिता की जगह

संक्षेप: सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने सार्वजनिक ऐलान किया कि उनके पिता का राजनीतिक करियर अब आखिरी दौर में है और उन्हें अब किसी अन्य नेता का मार्गदर्शक बनना चाहिए। लेकिन यतींद्र ने जिस अन्य नेता की बात कही, वह डीके शिवकुमार नहीं हैं बल्कि सतीश जरकिहोली हैं।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी चलती ही रही है। कांग्रेस सरकार का नेतृत्व फिलहाल सिद्धारमैया कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थक भी मांग करते रहे हैं कि उनके नेता को अब मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सिद्धारमैया की बढ़ती उम्र और शिवकुमार की लोकप्रियता का हवाला दिया जाता है। इस बीच बुधवार को अहम घटनाक्रम हुआ। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने सार्वजनिक ऐलान किया कि उनके पिता का राजनीतिक करियर अब आखिरी दौर में है और उन्हें अब किसी अन्य नेता का मार्गदर्शक बनना चाहिए। लेकिन यतींद्र ने जिस अन्य नेता की बात कही, वह डीके शिवकुमार नहीं हैं बल्कि सतीश जरकिहोली हैं।

साफ है कि सिद्धारमैया खेमा उनके बाद भी डीके शिवकुमार के हाथ में सीएम का पद नहीं देखना चाहता। इससे यह भी स्पष्ट है कि भविष्य में भी कांग्रेस सीएम पद को लेकर रस्साकशी होगी और डीके शिवकुमार को आसानी से इसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। बेलगावी में एक कार्यक्रम के दौरान यतींद्र ने कहा, 'सिद्धारमैया का राजनीतिक करियर अब आखिरी दौर में है। ऐसे समय में उन्हें किसी अन्य नेता का मार्गदर्शक बनना चाहिए। राज्य को इससे गति मिलेगी और कांग्रेस की विचारधारा भी बढ़ेगी।' उन्होंने इसके साथ ही सतीश जरकिहोली को अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसा करना सीधे तौर पर डीके शिवकुमार गुट की चिंताएं बढ़ाना है।

यतींद्र ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सतीश जरकिहोली जिम्मेदारी अच्छे से संभालेंगे। वह युवा नेताओं के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता मिलना मुश्किल होता है, जो सिद्धांतों के प्रति समर्पित होते हैं। सतीश जरकिहोली ऐसे ही हैं। वह अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं और उन्हें यह जारी रखना चाहिए। उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि शायद डीके शिवकुमार के लिए एक नया चैलेंजर उतारने की रणनीति के तहत सिद्धारमैया खेमा ऐसा कर रहा है। जरकिहोली के खिलाफ शिवकुमार खेमा ज्यादा बोलने से भी बचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जरकिहोली दलित समाज से आते हैं। वह सिद्धारमैया के कट्टर समर्थकों में से एक हैं, लेकिन शिवकुमार के खिलाफ ही रहे हैं।