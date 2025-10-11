'अपना टाइम कब आएगा, मुझे पता है'; कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर डीके शिवकुमार क्या बोले
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 अक्टूबर को मंत्रियों की डिनर मीटिंग बुलाई है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह सामान्य बैठक है। सीएम ने कहा, ‘मैंने लंबे समय से मंत्रियों को भोजन के लिए नहीं बुलाया था।’
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की खबरों को खारिज किया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और साफ किया कि उन्होंने कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि केवल राज्य के अच्छे समय की बात की थी। शिवकुमार ने कहा, 'इस मामले में कुछ गलतफहमी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा समय आने वाला है। मैंने बस इतना कहा कि इसे देखिए। मैं अनजान नहीं हूं। कुछ मीडिया वाले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा समय कब आएगा। मेरा समय यह सुनिश्चित करना है कि 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आए। यही मेरी प्राथमिकता है।'
लालबाग में जनसंपर्क अभियान के दौरान कर्नाटक सरकार के बारे में सवाल पूछे जाने पर डिप्टी सीएम का यह बयान आया। इस बीच, राज्य सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरें भी सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 अक्टूबर को मंत्रियों की डिनर मीटिंग बुलाई है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक सामान्य बैठक है। सिद्धारमैया ने कहा, 'मैंने लंबे समय से मंत्रियों को भोजन के लिए नहीं बुलाया था, इसलिए मैंने उन्हें केवल इसके लिए बुलाया है। इस डिनर का मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई संबंध नहीं है।'
नेतृत्व परिवर्तन की सार्वजनिक चर्चा से खफा
इससे पहले, शिवकुमार ने पिछले हफ्ते कांग्रेस में अपने सहयोगियों को कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सार्वजनिक चर्चा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि जो लोग मुख्यमंत्री पद के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जाए। शिवकुमार ने कहा, 'हमें बीजेपी के बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। वे जो कहना चाहें, कहने दें। मैंने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर को नोटिस देने का निर्देश दिया है। किसी को भी मुख्यमंत्री पद से संबंधित कुछ नहीं कहना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद के बंटवारे की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक साथ काम कर रहे हैं। हम हाईकमान के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।