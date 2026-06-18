कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने BJP संग ही कर दिया खेल, करवाई क्रॉस वोटिंग; जीत लीं 5 सीटें

कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि दो सीटें भाजपा ने जीती हैं। जेडीएस उम्मीदवार की हार हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए पांचवीं सीट के लिए पर्याप्त नंबर नहीं थे, लेकिन डीके शिवकुमार की रणनीति के चलते पांचवीं सीट भी अपने नाम कर ली है।

कर्नाटक विधान परिषद (MLC) की सात सीटों के लिए गुरुवार को हुई वोटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने पांच सीटें जीत ली हैं, जबकि संख्या के हिसाब से चार पर जीत तय लग रही थी। एक अतिरिक्त सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था और उसपर जीत हासिल की। वहीं, भाजपा ने भी दो सीटों पर विजय हासिल की है। वोटिंग में सभी 222 विधायकों ने अपने वोट डाले। डीके शिवकुमार ने बीजेपी संग खेल करते हुए भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार को क्रॉस वोट करवा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा दिए। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों ने बताया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है।

कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों ने विधान सौध में हुए चुनाव में मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतगणना शाम पांच बजे शुरू हुई। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी. वी. मोहन, बी. के. हरिप्रसाद (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), शिवन्ना बी एस, और विनय कार्तिक प्रकाश तथा भाजपा के लिंगराज पाटिल और रघु आर और जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं।

एस.टी. सोमशेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए माना कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के हित में कांग्रेस के लिए वोट दिया। सोमशेखर ने कहा, "मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। मैंने शुरू में यह तय नहीं किया था कि किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना है। अहम बात यह है कि कौन आपसे संपर्क करता है। न तो बीजेपी और न ही जेडी(एस) ने मेरा समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कल मुझे फोन किया और रिसॉर्ट में होने वाली बैठक के लिए बुलाया, जिसमें मैं शामिल हुआ।

यह चुनाव कराने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिप्पन्नाप्पा और बी. के. हरिप्रसाद, भाजपा के एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप एस. नायक के. और सुनील वल्लयापुर तथा जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं। मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक शामिल हैं।

कम से कम 28 वोटों की थी जरूरत चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 28 मतों की जरूरत थी। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर, कांग्रेस और भाजपा के क्रमशः चार और दो सीटें आसानी से जीतने की संभावना थीं, लेकिन कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली। सातवीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला था, क्योंकि कांग्रेस और JD(S) दोनों ने ही उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि यह सीट जीतने के लिए उनके पास जरूरी संख्या बल नहीं है।

'कोई खास रणनीति नहीं अपनाई' इस बीच, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस बात को खारिज कर दिया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए कोई खास रणनीति अपनाई। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' किए जाने की जानकारी होने से भी इनकार किया। मतदान के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने विधायकों से बातचीत की थी और यह सुनिश्चित किया कि पहली बार वोट देने वालों को मतदान प्रणाली के बारे में सही जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा, ''मतदान संपन्न हो चुका है। हमने कोई खास रणनीति नहीं अपनाई। किसी रणनीति की जरूरत भी नहीं थी। विधायक समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं... हमें कोई रणनीति बनाने की क्या जरूरत थी?'' 'क्रॉस-वोटिंग' की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस और जद (एस) दोनों ने ही अपने विधायकों को शहर के बाहरी इलाकों में अलग-अलग रिजॉर्ट में ठहराया था।

'अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया' सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा से निकाले गए विधायकों और निर्दलीय सदस्यों की मदद से सात में से पांच सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। वहीं, जद(एस) अपने सहयोगी दल भाजपा की मदद से एक सीट जीतने की उम्मीद कर रहा है। भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो - एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार - ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही जद(एस) ने वोट मांगने के लिए उनसे संपर्क किया, जबकि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उनसे संपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा।