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कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने BJP संग ही कर दिया खेल, करवाई क्रॉस वोटिंग; जीत लीं 5 सीटें

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि दो सीटें भाजपा ने जीती हैं। जेडीएस उम्मीदवार की हार हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए पांचवीं सीट के लिए पर्याप्त नंबर नहीं थे, लेकिन डीके शिवकुमार की रणनीति के चलते पांचवीं सीट भी अपने नाम कर ली है।

कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने BJP संग ही कर दिया खेल, करवाई क्रॉस वोटिंग; जीत लीं 5 सीटें

कर्नाटक विधान परिषद (MLC) की सात सीटों के लिए गुरुवार को हुई वोटिंग के नतीजे सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने पांच सीटें जीत ली हैं, जबकि संख्या के हिसाब से चार पर जीत तय लग रही थी। एक अतिरिक्त सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था और उसपर जीत हासिल की। वहीं, भाजपा ने भी दो सीटों पर विजय हासिल की है। वोटिंग में सभी 222 विधायकों ने अपने वोट डाले। डीके शिवकुमार ने बीजेपी संग खेल करते हुए भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार को क्रॉस वोट करवा कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा दिए। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों ने बताया कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है।

कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों ने विधान सौध में हुए चुनाव में मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतगणना शाम पांच बजे शुरू हुई। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी. वी. मोहन, बी. के. हरिप्रसाद (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), शिवन्ना बी एस, और विनय कार्तिक प्रकाश तथा भाजपा के लिंगराज पाटिल और रघु आर और जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं।

एस.टी. सोमशेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए माना कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के हित में कांग्रेस के लिए वोट दिया। सोमशेखर ने कहा, "मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। मैंने शुरू में यह तय नहीं किया था कि किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना है। अहम बात यह है कि कौन आपसे संपर्क करता है। न तो बीजेपी और न ही जेडी(एस) ने मेरा समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कल मुझे फोन किया और रिसॉर्ट में होने वाली बैठक के लिए बुलाया, जिसमें मैं शामिल हुआ।

यह चुनाव कराने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिप्पन्नाप्पा और बी. के. हरिप्रसाद, भाजपा के एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप एस. नायक के. और सुनील वल्लयापुर तथा जद(एस) के गोविंदराजू शामिल हैं। मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक शामिल हैं।

Karnataka Chief Minister DK Shivakumar

कम से कम 28 वोटों की थी जरूरत

चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 28 मतों की जरूरत थी। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर, कांग्रेस और भाजपा के क्रमशः चार और दो सीटें आसानी से जीतने की संभावना थीं, लेकिन कांग्रेस ने पांच सीटों पर जीत दर्ज कर ली। सातवीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला था, क्योंकि कांग्रेस और JD(S) दोनों ने ही उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि यह सीट जीतने के लिए उनके पास जरूरी संख्या बल नहीं है।

'कोई खास रणनीति नहीं अपनाई'

इस बीच, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस बात को खारिज कर दिया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए कोई खास रणनीति अपनाई। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा कथित तौर पर 'क्रॉस-वोटिंग' किए जाने की जानकारी होने से भी इनकार किया। मतदान के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने विधायकों से बातचीत की थी और यह सुनिश्चित किया कि पहली बार वोट देने वालों को मतदान प्रणाली के बारे में सही जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा, ''मतदान संपन्न हो चुका है। हमने कोई खास रणनीति नहीं अपनाई। किसी रणनीति की जरूरत भी नहीं थी। विधायक समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। वे जनता के प्रतिनिधि हैं... हमें कोई रणनीति बनाने की क्या जरूरत थी?'' 'क्रॉस-वोटिंग' की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस और जद (एस) दोनों ने ही अपने विधायकों को शहर के बाहरी इलाकों में अलग-अलग रिजॉर्ट में ठहराया था।

'अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया'

सत्तारूढ़ कांग्रेस, भाजपा से निकाले गए विधायकों और निर्दलीय सदस्यों की मदद से सात में से पांच सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। वहीं, जद(एस) अपने सहयोगी दल भाजपा की मदद से एक सीट जीतने की उम्मीद कर रहा है। भाजपा से निकाले गए तीन विधायकों में से दो - एस टी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार - ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न तो भाजपा और न ही जद(एस) ने वोट मांगने के लिए उनसे संपर्क किया, जबकि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उनसे संपर्क किया और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा।

कांग्रेस विधायकों वाले रिजॉर्ट में दिखे थे भाजपा से निकाले गए विधायक

सोमशेखर और हेब्बार बुधवार को उस रिजॉर्ट में नजर आए, जहां कांग्रेस विधायक डेरा डाले हुए थे। गुरुवार को भी वे कांग्रेस विधायकों के साथ देखे गए और शिवकुमार से भी मिले। हालांकि, भाजपा से निकाले गए एक और सदस्य बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देशों के अनुसार वोट दिया, क्योंकि वह इसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने विपक्ष के नेता आर. अशोक से भी मुलाकात की। इस बीच, जद(एस) के वरिष्ठ विधायक जी.टी. देवेगौड़ा, जो कुछ समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, ने अलग से वोट डाला और पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ मतदान करने के लिए नहीं आए, जिस कारण अटकलें शुरू हो गईं। देवेगौड़ा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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