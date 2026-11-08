'अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं', पानी के बंटवारे पर थलपति विजय से क्या बोले डीके शिवकुमार

डीके शिवकुमार ने विजय से इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक जलाशय में जमा पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और पानी छोड़ने के अपने वादे पर कायम रहेगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से विवाद खत्म कर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेकेदाटु बांध को लेकर दोनों राज्यों के बीच अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। विवाद के दिन खत्म हो चुके हैं और अब समय मिलकर काम करने का है। शिवकुमार ने साफ किया कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहा है। इस फैसले के तहत कर्नाटक को हर साल तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी कावेरी जल छोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अपनी जमीन पर बांध बनाने की इजाजत दी है और इसके लिए तमिलनाडु की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि मेकेदाटु में बनने वाला जलाशय सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लिए भी फायदेमंद होगा। इसे संतुलन जलाशय के तौर पर विकसित किया जाना है, जो पानी की कमी के समय दोनों राज्यों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु को मेकेदाटु जलाशय से ज्यादा फायदा होगा।' शिवकुमार के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि के बदले पौधारोपण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत दूसरे इलाकों में करीब 5,400 हेक्टेयर वन भूमि की पहचान की गई है। यह जमीन वन विभाग को दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जल आयोग के पास आवेदन किया जाएगा, जिसके बाद आयोग इस पर फैसला लेगा।

प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से इस प्रोजेक्ट को लेकर अपना प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक जलाशय में जमा पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और पानी छोड़ने के अपने वादे पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच भी सहमति है। बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भी परियोजना का समर्थन करने की बात कही है।