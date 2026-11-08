'अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं', पानी के बंटवारे पर थलपति विजय से क्या बोले डीके शिवकुमार
डीके शिवकुमार ने विजय से इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक जलाशय में जमा पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और पानी छोड़ने के अपने वादे पर कायम रहेगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से विवाद खत्म कर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेकेदाटु बांध को लेकर दोनों राज्यों के बीच अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। विवाद के दिन खत्म हो चुके हैं और अब समय मिलकर काम करने का है। शिवकुमार ने साफ किया कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कर रहा है। इस फैसले के तहत कर्नाटक को हर साल तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी कावेरी जल छोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अपनी जमीन पर बांध बनाने की इजाजत दी है और इसके लिए तमिलनाडु की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि मेकेदाटु में बनने वाला जलाशय सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लिए भी फायदेमंद होगा। इसे संतुलन जलाशय के तौर पर विकसित किया जाना है, जो पानी की कमी के समय दोनों राज्यों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु को मेकेदाटु जलाशय से ज्यादा फायदा होगा।' शिवकुमार के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि के बदले पौधारोपण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत दूसरे इलाकों में करीब 5,400 हेक्टेयर वन भूमि की पहचान की गई है। यह जमीन वन विभाग को दी जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जल आयोग के पास आवेदन किया जाएगा, जिसके बाद आयोग इस पर फैसला लेगा।
प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील
डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से इस प्रोजेक्ट को लेकर अपना प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक भेजने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्नाटक जलाशय में जमा पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और पानी छोड़ने के अपने वादे पर कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच भी सहमति है। बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने भी परियोजना का समर्थन करने की बात कही है।
वादे पर कायम रहने की बात
सीएम शिवकुमार ने कहा, 'हम अपने वादे पर कायम हैं। आप अपनी टीम भेजिए। हम पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे।' उन्होंने दोनों राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने और मिलकर पानी साझा करने की अपील की। शिवकुमार ने कहा कि कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के लोगों की जरूरतें पूरी करती है। इसका पानी पीने, खेती, पशुओं और उद्योगों के काम आता है। उन्होंने कहा कि नदी का पानी समाज के हर वर्ग के लिए जरूरी है और इसके बंटवारे से दोनों राज्यों के लोगों को फायदा मिलना चाहिए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें