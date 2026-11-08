दिवाली खुशियों की ईद... खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने खरगे को सनातन विरोधी कहा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें 'सनातन विरोधी' करार दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिवाली जैसे हिंदू त्योहार पर भी तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति कर रही है। दरअसल, यह विवाद खरगे के एक बयान से शुरू हुआ। दिवाली के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान खरगे ने कहा था कि दिवाली 'खुशियों का ईद' है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खरगे को निशाने पर लेते हुए लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष दिवाली को 'खुशियों का ईद' कहते हैं। दिवाली पर भी कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक के बारे में सोचती है। कल सोनिया गांधी बाबरी के लिए रोईं, आज खरगे अपने दिवाली संदेश में तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस सनातन विरोधी है। इस दौरान भंडारी ने खरगे के बयान को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुराने बयान से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार हिंदू भावनाओं के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही है।
सोनिया गांधी के बाबरी संबंधी बयान को विवाद में घसीटा
बीजेपी ने सोनिया गांधी के उस इंटरव्यू को भी इस विवाद से जोड़ा, जो उन्होंने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिया था। यह इंटरव्यू उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के प्रकाशन से ठीक पहले हुआ था। इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर इस घटना को देखा और वह रो पड़ी थीं।
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि तोड़फोड़ से उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत को अपनी धर्मनिरपेक्ष नींव को बचाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी माना कि कांग्रेस कई मामलों में लापरवाह रही, जिसकी वजह से बीजेपी और उसकी हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती मिली। गांधी के इन कथनों पर राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह बाबर के प्रति सहानुभूति रखती है।
सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना
सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से कहा कि इससे पता चलता है कि बाबर उस समय भी कांग्रेस पार्टी के दिल में थे और आज भी वह उनके दिल में हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर मुगल शासक के प्रति हमदर्दी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच आज भी वही है, जो 1992 में थी।
एक ही विवाद में जुड़ गए दोनों मुद्दे
बीजेपी के इस नए हमले से खरगे के दिवाली वाले बयान और सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद गिराने संबंधी टिप्पणियों को एक ही राजनीतिक विवाद में जोड़ दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों के दौरान भी वोट-बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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