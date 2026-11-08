रूस-अमेरिका से आए दीपावली के बधाई संदेश, US में 'दिवाली दिवस' के दौरान हंगामा
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल द्वारा राज्य में 8 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से 'दिवाली' घोषित किए जाने पर भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने उनका आभार व्यक्त किया।
Diwali: भारत में आज धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर विदेशों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं। रूस और अमेरिका ने भारत और भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि दिवाली का दीपक हमें यह संदेश देता है कि बांटने से रोशनी कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास का यह संबंध भारत-रूस की दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। वहीं, भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर सभी को खुशियों और रोशनी से भरे त्योहार की बधाई दी।
उत्तरी अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए दिवाली मनाई। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल द्वारा राज्य में 8 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से 'दिवाली' घोषित किए जाने पर भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने उनका आभार व्यक्त किया। प्रोविडेंस स्टेट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कंसुल जनरल रघुराम एस, अमेरिकी सांसद गैब अमो और मेयर रॉबर्टो दा सिल्वा शामिल हुए।
वाशिंगटन में गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने 8 नवंबर को 'दिवाली दिवस' घोषित किया और राज्य की कैपिटल बिल्डिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और स्टेट सीनेटर मानका ढींगरा के साथ समारोह में हिस्सा लिया। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रंगोली प्रदर्शनी लगाई गई, जबकि कंसुल राजू शर्मा ने मिलपिटास में ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम में शिरकत की। कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय मिशन ने शुभकामनाएं दीं।
दिवाली समारोह के दौरान विवाद
एक ओर जहां पूरे अमेरिका में दिवाली की धूम रही, वहीं सिएटल में शनिवार को एक दिवाली कार्यक्रम के दौरान खलल डालने की कोशिश की गई। जेक लैंग अपने समर्थकों के साथ डिपोर्ट ऑल डॉट हेड्स भारतीयों और हिंदू विरोधी लिखे पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। लैंग ने बाद में आरोप लगाया कि उत्सव में शामिल लोगों ने उसके साथ मारपीट की। अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने इस नस्लीय और नफरत भरे कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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