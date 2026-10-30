दिवाली-छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, इन ट्रेनों में मिल सकता है टिकट; अभी चेक करें

दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा? भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेनों, उनके रूट और शेड्यूल की जानकारी लें। जानें IRCTC पर ट्रेन में खाली बर्थ कैसे चेक करें और कन्फर्म टिकट के लिए किन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं

ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा तो घबराएं नहीं, दिवाली-छठ पर इन स्पेशल ट्रेनों का विकल्प देख सकते हैं (फाइल फोटो)

दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों स्पेशल ट्रेन ट्रिप की व्यवस्था की है। इसके अलावा कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। हालांकि, यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख और रूट के अनुसार टिकट की उपलब्धता जांचनी होगी।

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच करीब 3.4 लाख नियमित ट्रेन ट्रिप संचालित करने की योजना है। वहीं, 13 अक्टूबर तक दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के लिए 8,454 स्पेशल ट्रेन ट्रिप अधिसूचित की जा चुकी थीं। रेलवे मांग और परिचालन की जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू कर सकता है।

दिवाली और छठ के लिए रेलवे ने क्या इंतजाम किए? त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने नियमित ट्रेनों के अलावा विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। इनका उद्देश्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के दूसरे हिस्सों के बीच यात्रा के विकल्प बढ़ाना है। रेलवे की योजना के तहत 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच नियमित सेवाओं के साथ अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप भी संचालित की जा रही हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिहार के लिए 2,057, उत्तर प्रदेश के लिए 1,056 और दिल्ली के लिए 975 स्पेशल ट्रेन ट्रिप अधिसूचित की गई थीं। महाराष्ट्र के लिए 836 और पश्चिम बंगाल के लिए 464 ट्रिप की व्यवस्था की गई थी। इन आंकड़ों में स्पेशल ट्रेन ट्रिप की संख्या बताई गई है, खाली बर्थ की नहीं। इसलिए किसी खास ट्रेन में सीट उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी टिकट बुकिंग के दौरान ही मिलेगी।

दिल्ली से घर जाने वालों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें उपयोगी त्योहारों के दौरान दिल्ली और दूसरे शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्री इन घोषित सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं।

वाराणसी-दिल्ली स्पेशल ट्रेन ट्रेन संख्या 04209 वाराणसी से दिल्ली के लिए और 04210 दिल्ली से वाराणसी के लिए संचालित की जा रही है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, वाराणसी से ट्रेन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तथा दिल्ली से वापसी सेवा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निर्धारित तारीखों पर चलनी है। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर और जनरल श्रेणी की सुविधा दी गई है। यात्रा से पहले संबंधित तारीख का समय और उपलब्धता जरूर जांचें।

अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन संख्या 04213 अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल और 04214 वापसी में आनंद विहार से अयोध्या कैंट के बीच निर्धारित तारीखों पर चलने के लिए घोषित की गई है। इस सेवा का कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच रखा गया है।

पूर्वांचल और अयोध्या की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है। हालांकि, टिकट बुक करने से पहले ट्रेन के संचालन की तारीख और बर्थ की उपलब्धता की पुष्टि करना जरूरी है।

कानपुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन ट्रेन संख्या 04131 कानपुर सेंट्रल से एसएमवीटी बेंगलुरु के लिए रविवार को और 04132 वापसी में बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलने के लिए घोषित की गई है। इसके प्रमुख ठहरावों में प्रयागराज, सतना, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा और नेल्लोर शामिल हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्री इस सेवा की जानकारी भी ले सकते हैं।

ध्यान दें: ऊपर दी गई ट्रेनें घोषित कार्यक्रम के उदाहरण हैं। इन्हें सभी तारीखों पर उपलब्ध या खाली बर्थ वाली ट्रेनें न समझें। 30 अक्टूबर के बाद की यात्रा के लिए संबंधित ट्रेन का नवीनतम शेड्यूल जरूर जांचें।

इन ट्रेनों में खाली हो सकती हैं सीटें हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने तेलंगाना से दिल्ली और बिहार समेत कई प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों में खाली बर्थ की जानकारी जारी की थी। इन ट्रेनों में कुछ तारीखों पर आरक्षित सीटें उपलब्ध होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, बुकिंग के साथ बर्थ की संख्या बदल सकती है।

दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में कितनी बर्थ खाली थीं? दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के चर्लापल्ली से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में कई तारीखों पर बर्थ उपलब्ध थीं।

ट्रेन नंबर यात्रा की तारीख जारी सूची में खाली बर्थ 07021 16 नवंबर 2026 513

07021 23 नवंबर 2026 734

07021 30 नवंबर 2026 711

07023 10 नवंबर 2026 304

07023 17 नवंबर 2026 641

07023 24 नवंबर 2026 748

ये आंकड़े रेलवे की पहले जारी की गई उपलब्धता सूची पर आधारित हैं। इन्हें मौजूदा समय की उपलब्धता न समझें। टिकट बुक करने से पहले संबंधित तारीख के लिए नई स्थिति जांचना जरूरी है।

बिहार जाने वालों के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का विकल्प छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए चर्लापल्ली से दानापुर और सासाराम जाने वाली स्पेशल ट्रेनें उपयोगी हो सकती हैं।

रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार:

ट्रेन नंबर 07049 (चर्लापल्ली-दानापुर): 22 नवंबर को 206 और 29 नवंबर को 318 खाली बर्थ दर्ज की गई थीं।

ट्रेन नंबर 07041 (चर्लापल्ली-सासाराम): 19 नवंबर को 606 और 26 नवंबर को 720 खाली बर्थ दर्ज की गई थीं।

ये आंकड़े पहले जारी की गई सूची के हैं। संबंधित तारीखों के लिए टिकट उपलब्धता की दोबारा जांच करें।

स्पेशल ट्रेन में खाली बर्थ कैसे चेक करें? यात्रियों को टिकट की उपलब्धता जानने के लिए किसी एजेंट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वे रेलवे के आधिकारिक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म या स्टेशन के आरक्षण काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑनलाइन टिकट की उपलब्धता जांचने का तरीका: 1. आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप खोलें।

2. यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन और गंतव्य दर्ज करें।

3. यात्रा की तारीख चुनें।

4. उपलब्ध ट्रेनों की सूची में स्पेशल ट्रेन भी देखें।

5. अपनी जरूरत के अनुसार एसी 2 टियर, एसी 3 टियर या स्लीपर जैसी श्रेणी चुनें।

6. संबंधित ट्रेन में सीट या बर्थ की उपलब्धता देखें।

7. टिकट बुक करने से पहले यात्रा की तारीख, ट्रेन संख्या और अन्य विवरण की पुष्टि करें।

रेलवे के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में अलग-अलग श्रेणियों की उपलब्धता देखने की सुविधा भी दी गई है। यात्री आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही मौजूदा स्थिति जांचें।

टिकट नहीं मिल रहा तो क्या करें? दिवाली और छठ पूजा के दौरान लोकप्रिय रूटों पर टिकटों की मांग अधिक रह सकती है। ऐसे में यात्री कुछ विकल्प आजमा सकते हैं।

दूसरी तारीख देखें: यदि यात्रा की तारीख में बदलाव संभव है, तो आसपास की तारीखों में उपलब्धता जांचें।

अलग श्रेणी देखें: स्लीपर में टिकट नहीं मिलने पर एसी श्रेणी और इसके विपरीत उपलब्धता जांची जा सकती है।

दूसरे स्टेशन का विकल्प देखें: जहां व्यावहारिक हो, आसपास के प्रमुख स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों की जानकारी लें।

स्पेशल ट्रेनों की सूची देखें: त्योहारों के लिए घोषित अतिरिक्त सेवाओं में अपनी यात्रा के रूट की ट्रेन तलाशें।