दिवाली-छठ पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी; यूपी-बिहार जाना होगा आसान
दिवाली और छठ 2026 पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। लखनऊ रेल मंडल 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। उत्तर रेलवे ने भी दिल्ली, यूपी और बिहार के बीच अतिरिक्त ट्रेनें घोषित की हैं। जानें ट्रेन नंबर, रूट, तारीख और टाइमिंग।
दिवाली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। लखनऊ रेल मंडल ने 50 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने भी दिवाली और छठ के मद्देनजर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है।
लखनऊ मंडल में 1,682 फेरे लगाएंगी स्पेशल ट्रेनें
रेलवे के मुताबिक, लखनऊ मंडल में घोषित 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 1,682 फेरे होंगे। इनमें 15 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं, जो लखनऊ मंडल से ही चलेंगी या यहां आकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगी। इनके कुल 342 फेरे निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 35 जोड़ी ट्रेनें मंडल से होकर गुजरेंगी और इनके 1,340 फेरे होंगे।
इन ट्रेनों के संचालन से लखनऊ के चारबाग, आलमनगर और ऐशबाग जैसे स्टेशनों से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। रेलवे की योजना का मकसद त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों पर बढ़ने वाले दबाव को कम करना है।
दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए भी सुविधा
लखनऊ मंडल की स्पेशल ट्रेनों में कई प्रमुख रूट शामिल हैं।
- वाराणसी-दिल्ली स्पेशल (04209/04210): यह ट्रेन चारबाग और आलमनगर होकर संचालित होगी।
- गोरखपुर-मुंबई स्पेशल (01079/01080): मुंबई जाने वाले यात्रियों को लखनऊ से इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी।
- आलमनगर-कोलकाता स्पेशल (03107/03108): कोलकाता जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा उपलब्ध होगी।
- नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल (02563/02564): दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।
- नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल (02569/02570): मिथिलांचल की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह अतिरिक्त विकल्प होगा।
इन ट्रेनों का संचालन अलग-अलग तारीखों और समय-सारिणी के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन का शेड्यूल जरूर जांचना चाहिए।
उत्तर रेलवे ने भी घोषित कीं अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें
लखनऊ मंडल की व्यवस्था के अलावा उत्तर रेलवे ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई अतिरिक्त ट्रेनें घोषित की हैं। इनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की सेवाएं शामिल हैं।
1. नई दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल (04022/04021)
- ट्रेन संख्या 04022 नई दिल्ली से 6 और 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी।
- अगले दिन सुबह 4:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
- वापसी में ट्रेन संख्या 04021 गोरखपुर से 7 और 14 नवंबर को सुबह 7 बजे चलेगी।
- उसी दिन रात 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- इस ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद में होगा।
2. आनंद विहार-छपरा स्पेशल (04058/04057)
यह आरक्षित स्पेशल ट्रेन 3 से 17 नवंबर के बीच पांच फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 04058 आनंद विहार से रात 12:20 बजे रवाना होगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 04057 छपरा से रात 10:10 बजे चलेगी। इस ट्रेन में एसी कोच उपलब्ध होंगे। इसके ठहराव में टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, सारनाथ, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, रेवती और सुरेमनपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं।
दिल्ली-एनसीआर से झांसी और अलीगढ़ के लिए अनारक्षित ट्रेनें
उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो अनारक्षित स्पेशल सेवाएं भी शुरू की हैं।
3. हजरत निजामुद्दीन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल (04412/04411)
- ट्रेन 04412 हजरत निजामुद्दीन से 5, 6 और 7 नवंबर को शाम 6:50 बजे रवाना होगी।
- अगले दिन सुबह 6 बजे झांसी पहुंचेगी।
- वापसी में ट्रेन 04411 झांसी से 6, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6:30 बजे चलेगी।
- उसी दिन शाम 4 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।
- रास्ते में फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर में ठहराव होगा।
4. गाजियाबाद-अलीगढ़ ईएमयू स्पेशल (04414/04413)
- ट्रेन 04414 गाजियाबाद से 5, 6 और 7 नवंबर को रात 8:05 बजे चलेगी।
- रात 10:30 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी।
- वापसी में ट्रेन 04413 अलीगढ़ से 6, 7 और 8 नवंबर को रात 11:30 बजे रवाना होगी।
- अगले दिन रात 2 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव मरिपत, दादरी, बोराकी हॉल्ट, अजायबपुर, दनकौर, खुर्जा, सोमना और महरावल में होगा। दोनों ट्रेनें अनारक्षित श्रेणी की हैं।
पहले से चल रही इन स्पेशल ट्रेनों का भी मिलेगा लाभ
उत्तर रेलवे ने नवंबर में कुछ अन्य त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी जारी रखा है। इनमें प्रमुख हैं:
- 04052/04051 नई दिल्ली-हावड़ा
- 04062/04061 आनंद विहार-भागलपुर
- 04312/04311 ऋषिकेश-कोलकाता
- 04624/04623 अमृतसर-कोलकाता
- 04668/04667 अमृतसर-बरौनी
- 04090/04089 नई दिल्ली-दानापुर
इनमें से कई ट्रेनें नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अलग-अलग दिनों में संचालित होंगी।
टिकट बुक करने से पहले जरूर चेक करें शेड्यूल
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्पेशल ट्रेनों में सफर करने से पहले उनकी तारीख, समय, ठहराव और टिकट की उपलब्धता की जांच कर लें। आरक्षित ट्रेनों के टिकट IRCTC की वेबसाइट या अधिकृत माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। अनारक्षित ट्रेनों के लिए लागू टिकट व्यवस्था की जानकारी भी पहले प्राप्त कर लें। आधिकारिक जानकारी: IRCTC वेबसाइट और NTES ट्रेन पूछताछ।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें