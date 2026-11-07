वाइट हाउस में दीपावली का जश्न; भारतीयों ने ट्रंप को भेंट की हनुमान चालीसा, 'जुग-जुग जियो' का आशीर्वाद
डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके करीबी सहयोगी और वर्तमान डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर सोमवार से वाइट हाउस के नए 'चीफ ऑफ स्टाफ' का पद संभालेंगे। वे सूजी वाइल्स का स्थान लेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति भवन वाइट हाउस स्थित ओवल ऑफिस में इस वर्ष दीपावली का त्योहार भव्य रूप से मनाया गया। इस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय मूल के कई प्रमुख उद्यमियों, हस्तियों और अप्रवासी समुदाय के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इन्होंने पारंपरिक रूप से दीये जलाए। इस समारोह का मुख्य आकर्षण भारतीय टेक उद्यमी और GOQii के संस्थापक विशाल गोंडल रहे। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट की।
गोंडल ने एक्स पर इस पल की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "ओवल ऑफिस में रोशनी के साझा पल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिवाली मनाना और उन्हें हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पावन पाठ हममें से करोड़ों लोग साहस, भक्ति और शक्ति के लिए रोज जपते हैं।" उन्होंने आगे लिखा कि दीये जलाते समय उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को और मजबूत करने तथा अंधकार पर प्रकाश की विजय की प्रार्थना की।
जुग-जुग जियो का आशीर्वाद
गोंडल ने पारंपरिक भारतीय आशीर्वाद का जिक्र करते हुए लिखा, जुग-जुग जियो का अर्थ है आप दीर्घायु हों। आज मैंने दुनिया भर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। समारोह में भारतीय समुदाय की कई अन्य जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिनमें विश्व प्रसिद्ध मिशेलिन-स्टार शेफ विकास खन्ना और पूर्व कनाडाई सांसद रूबी ढाला प्रमुख थीं।
आपको बता दें कि दीपावली समारोह के इस माहौल के बीच वाइट हाउस में एक अहम प्रशासनिक फेरबदल की भी घोषणा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके करीबी सहयोगी और वर्तमान डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर सोमवार से वाइट हाउस के नए 'चीफ ऑफ स्टाफ' का पद संभालेंगे। वे सूजी वाइल्स का स्थान लेंगे, जो अब प्रशासन के राजनीतिक अभियानों और रणनीतिक संचालन का जिम्मा संभालेंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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