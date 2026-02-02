उत्तर प्रदेश में बिजली पर विवाद, भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्ताना को दुत्कारा, पढ़ें बड़ी खबरें

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के बिजली बिल में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। पढ़ें देश दुनिया की बड़ी खबरें…

उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के बिजली बिल में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर, भारत ने सिंधु जल संधि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के आदेश को स्पष्ट रूप से मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कोर्ट अवैध रूप से गठित किया गया है और इसके आदेशों को भारत मान्यता नहीं देता।

दलाई लामा को ग्रैमी अवॉर्ड मिलने पर चीन भड़क उठा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 90 वर्ष की उम्र में उनके शांति, करुणा और मानवीय मूल्यों के प्रसार के प्रयासों के लिए ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी स्पोकन-वर्ड एलबम "Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama" के लिए मिला है। लेकिन चीन को इससे भारी जलन हुई है। चीन ने सोमवार को इस पुरस्कार की कड़ी निंदा की और कहा कि वह दलाई लामा द्वारा इस सम्मान का उपयोग 'चीन-विरोधी गतिविधियों' के लिए करने का विरोध करता है।

सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे: भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर कोर्ट के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के आदेश को स्पष्ट रूप से मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह कोर्ट अवैध रूप से गठित है और इसके किसी भी आदेश को भारत मान्यता नहीं देता। भारत ने संधि को अप्रैल 2025 से निलंबित कर रखा है और कोर्ट की वैधता को कभी स्वीकार नहीं किया।

यूपी में बिजली बिल 10% बढ़ोतरी पर UPPCL को नोटिस उत्तर प्रदेश में फरवरी के बिजली बिल में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी विवाद का विषय बन गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) को नोटिस जारी कर इस वृद्धि के आकलन पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने पूछा है कि जनवरी में फ्यूल कॉस्ट में कोई अतिरिक्त भार नहीं था, फिर फरवरी में 10% का अचानक इजाफा कैसे?

BJP के IT सेल जैसा काम कर रहे हैं; CEC पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलते हुए चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं। मैंने इतना अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई कुर्सी स्थायी नहीं होती। एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?