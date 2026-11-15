पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में छठ पूजा के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। यहां एक समिति के सदस्यों ने दुकानदार द्वारा कम चंदा दिए जाने पर उसके साथ मारपीट कर दी

छठ पूजा के लिए 300 रुपए चंदा देने पर विवाद, चार भाइयों पर टूट पड़े लोग- प्रतीकात्मक तस्वीर

पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के लिए जमा हो रहे चंदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां पश्चिम बर्धवान जिले में चंदा इकट्ठा कर रहे कुछ लोगों ने चार भाइयों के ऊपर हमला कर दिया। दुर्गापुर के लिंक पार्क में हुई इस घटना के दौरान एक दुकान में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। दो गुटों के बीच हुए इस संघर्ष से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब छठ पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे कुछ लोगों ने आस पास के दुकान वालों की पर्ची काटना भी शुरू कर दिया। इस दौरान प्रत्येक कूपन के लिए 500 रुपए की मांग की जा रही थी।

बाकी सभी दुकानदारों ने 500 रुपए देना शुरू कर दिया। लेकिन मनीष मोदी नामक एक व्यक्ति ने पांच सौ की जगह तीन सौ रुपए देने की बात कही। इस बात को लेकर मनीष मोदी और समिति के अन्य सदस्यों के बीच में विवाद बढ़ गया। थोड़ी देर में ही बहस के साथ शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया।

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक, चंदे की बात को लेकर शुरू हुआ यह विवाद मारपीट में बदल गया। इसके बाद एक उग्र पक्ष ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसमें मनीष मोदी और उनके तीन भाइयों को चोट आई। आरोप है कि समिति के सदस्यों ने मनीष के परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की है।

इस झड़प के दौरान समिति के सदस्य सूरज बरनवाल के सिर में गंभीर चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में आशीष कुमार मोदी को गिरफ्तार किया गया है। उसे रविवार को दुर्गापुर उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। बाकी लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।