छठ पूजा के लिए 300 रुपए चंदा देने पर विवाद, चार भाइयों पर टूट पड़े लोग
पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में छठ पूजा के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। यहां एक समिति के सदस्यों ने दुकानदार द्वारा कम चंदा दिए जाने पर उसके साथ मारपीट कर दी
पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के लिए जमा हो रहे चंदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां पश्चिम बर्धवान जिले में चंदा इकट्ठा कर रहे कुछ लोगों ने चार भाइयों के ऊपर हमला कर दिया। दुर्गापुर के लिंक पार्क में हुई इस घटना के दौरान एक दुकान में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। दो गुटों के बीच हुए इस संघर्ष से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब छठ पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे कुछ लोगों ने आस पास के दुकान वालों की पर्ची काटना भी शुरू कर दिया। इस दौरान प्रत्येक कूपन के लिए 500 रुपए की मांग की जा रही थी।
बाकी सभी दुकानदारों ने 500 रुपए देना शुरू कर दिया। लेकिन मनीष मोदी नामक एक व्यक्ति ने पांच सौ की जगह तीन सौ रुपए देने की बात कही। इस बात को लेकर मनीष मोदी और समिति के अन्य सदस्यों के बीच में विवाद बढ़ गया। थोड़ी देर में ही बहस के साथ शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया।
घटना स्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक, चंदे की बात को लेकर शुरू हुआ यह विवाद मारपीट में बदल गया। इसके बाद एक उग्र पक्ष ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसमें मनीष मोदी और उनके तीन भाइयों को चोट आई। आरोप है कि समिति के सदस्यों ने मनीष के परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की है।
इस झड़प के दौरान समिति के सदस्य सूरज बरनवाल के सिर में गंभीर चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में आशीष कुमार मोदी को गिरफ्तार किया गया है। उसे रविवार को दुर्गापुर उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। बाकी लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
बता दें, आम तौर पर त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए एक समिति काम करती है। यह समिति आस पास के लोगों से चंदा इकट्ठा करके त्योहार और कार्यक्रमों का आयोजन करती है। लेकिन कई बार चंदे को लेकर लड़ाई भी देखने को मिलती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें