सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करना सजा-ए-मौत जैसा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

सुप्रीम कोर्ट में एक कर्मी की बर्खास्तगी पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को 'फांसी पर लटका देने' से बड़ी उसके साथ और क्या नाइंसाफी हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिए नौकरी से बर्खास्तगी की सजा मौत की सजा से कम नहीं है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के पेरियार यूनिवर्सिटी के एक डिप्टी रजिस्ट्रार को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया। उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था।

इस दौरान जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। एकल न्यायाधीश ने आर सरवणन की सेवा बहाल की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा दिया गया।

'फांसी पर लटका देने’ जैसा पीठ ने कहा कि केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को 'फांसी पर लटका देने' से बड़ी उसके साथ और क्या नाइंसाफी हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि खंडपीठ ने किसी ठोस और उचित कारण के बिना एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 16 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा, ''सेवा से बर्खास्तगी या हटाने की सजा सबसे कठोर दंड है और सरकारी कर्मचारी के लिए यह मृत्युदंड से कम नहीं है। इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं और यह कर्मचारी के परिवार को भी प्रभावित करती है।''

मूकदर्शक नहीं बनेंगे- SC उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सेवा समाप्त करने के ऐसे आदेश से सरकारी कर्मचारी सेवा से जुड़े उन सभी लाभों से वंचित हो जाता है, जिन्हें उसने अपनी नौकरी के दौरान अर्जित किया होता है और वह आर्थिक रूप से असहाय हो जाता है। पीठ ने कहा, ''जब इसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं, तो रिट अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। उपयुक्त मामलों में रिट अदालत को अपनी ओर से लगाई गई सीमाओं से बाहर आकर दंड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए।''