यह जवाबदेही नहीं… मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को करो बर्खास्त; CBSE अधिकारियों के तबादले के बाद भी अड़ा विपक्ष

CBSE News Today: सीबीएसई के OSM विवाद में बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव के तबादले किए जाने के कुछ घंटों के अंदर ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर दी है।

सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) विवाद के बीच बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव के तबादले किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि सीबीएसई में हुई अनियमितताओं की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेह हैं। पार्टी ने लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका संरक्षण बंद कर उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की देखरेख में 'कोएम्प्ट' जैसी भ्रष्ट कंपनी को ठेका दिया गया। पार्टी का कहना है कि सरकार इन छोटी-मोटी हरकतों से अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती।

राहुल गांधी ने सरकार को घेरा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर 'मामले को दबाने' का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अधिकारियों को हटा दिया और मंत्री को बख्श दिया। यह जवाबदेही नहीं, लीपापोती है। अगर प्रधानमंत्री को 1.85 करोड़ सीबीएसई छात्रों की चिंता होती तो धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले हटा दिया जाता।

वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अधिकारियों के तबादले से साफ है कि अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कार्रवाई संसदीय स्थायी समिति की बैठक के बाद हुई है। सरकार नौकरशाहों पर जवाबदेही थोपकर राजनीतिक नेतृत्व को बचाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह को नवंबर 2025 में ही दो साल का विस्तार दिया गया था।

केजरीवाल ने भी सरकार पर बोला हमला वहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर ‘अधिकारियों को बचाने’ का आरोप लगाया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि केवल अध्यक्ष और सचिव का तबादला? इतने बड़े घोटाले पर सरकार की यही प्रतिक्रिया है? यह सजा नहीं, बचाव है।

OSM पोर्टल विवाद क्या है? दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिनमें OSM पोर्टल में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और खामियों के आरोप लगाए जा रहे थे। मुद्दा तब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा जब दो बच्चों ने बोर्ड की प्रणाली की खामियां सार्वजनिक कर दी। इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया।