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7 दिनों से नहीं चला सदन आज चलेगा, परीक्षा विधेयक पर होगी बात; कैसे माना विपक्ष

By Nisarg Dixit
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
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 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में अब तक खास काम नहीं हो सका है। विपक्ष के लगातार हो रहे हंगामे के चलते दोनों सदन स्थगन का सामना कर रहे हैं। हालांकि, मंगलवार को अब परीक्षा विधेयक पर चर्चा होने के आसार है।

Monsoon Session
संसद में मंगलवार को 7वें दिन परीक्षा विधेयक पर चर्चा हो सकती है। (PTI Photo/Arun Sharma)

संसद में आठ दिनों से जारी गतिरोध सोमवार को समाप्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के लिए सहमत हो गए। विधेयक पर चर्चा मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। हालांकि, विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी।

सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई और गृह मंत्री के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोबारा बैठक शुरू होने पर भी विपक्ष का विरोध जारी रहा।

नेताओं से मिले ओम बिरला

सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कई बार विपक्ष से सदन चलाने और चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। स्थिति को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से चर्चा के लिए सहमति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।

बिरला ने सरकार और विपक्ष को तीन घंटे का समय देते हुए शाम पांच बजे तक आम सहमति बनाने का आग्रह किया। बिरला ने यह भी कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस दौरान बिरला ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं से अलग-अलग बातचीत की।

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बैठकों के बाद तैयार हुआ विपक्ष

सूत्रों के अनुसार, इन बैठकों के बाद विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गया। हालांकि, सोमवार शाम तक हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

इस तरह, लगातार आठ दिनों से ठप चल रही संसदीय कार्यवाही के बाद अब लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर मंगलवार को विस्तृत चर्चा का रास्ता साफ हो गया। 12 बजे दोपहर से संसद में परीक्षा विधेयक पर चर्चा शुरू होगी।

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राज्यसभा में गूंजा छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा

सोमवार को राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा गूंजा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक चार बार के स्थगन के बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में विधायी कामकाज नहीं हो पाया।

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विपक्षी दलों के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन

नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बल प्रयोग करने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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