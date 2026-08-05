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असंतुष्टों ने बढ़ाया डीके शिवकुमार का सिरदर्द, कर्नाटक में खत्म नहीं हो रहा नाटक

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में असंतोष बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए।

DK Shivkumar
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद असंतुष्टों ने सीएम डीके की टेंशन बढ़ा दी है।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस में असंतोष बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। विधायकों के समर्थकों ने मंगलवार को भी राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अपने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में सड़कें जाम कीं, टायर जलाए और स्थानीय बंद का आह्वान किया। लंबित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कांग्रेस विधायकों में असंतोष उभर आया। मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे उन विधायकों ने इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।

बेलूर गोपालकृष्ण भी नाराज

सागर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने नाराजगी जताते हुए कहाकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहाकि वह अपने समर्थकों तथा शुभचिंतकों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। कांग्रेस के कुछ और विधायकों के इस्तीफे पर विचार करने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहाकि पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहाकि अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसका पत्र कुछ ही मिनट में स्वीकार कर लिया जाएगा। शिवकुमार ने हालांकि नाराज विधायकों से धैर्य रखने और अपने अवसर का इंतजार करने की अपील की। उन्होंने कहाकि राज्य सरकार के अधीन आने वाले बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां जल्द की जाएंगी।

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क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहाकि अगर पार्टी का कोई व्यक्ति इस्तीफा लेकर उनके पास आता है तो वह उसे समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री सरकार में हैं। अगर सरकार में कोई इस्तीफा देता है तो वह उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर पार्टी में कोई व्यक्ति मेरे पास इस्तीफा लेकर आता है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और वापस भेज दूंगा। इस बीच, गुब्बी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एसआर श्रीनिवास ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे।

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हरिप्रसाद ने पत्रकारों से कहाकि मेरे जैसे एक साधारण किसान के बेटे के लिए राजनीति में आगे बढ़ना मुश्किल है। आपको किसी बड़े नेता का संरक्षण चाहिए या फिर अवैध तरीके से पैसा कमाना होगा, तभी सफल होना आसान है। एक बार फिर यह साबित हो गया है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री टीबी जयचंद्र तथा दिनेश गुंडू राव ने भी नाराजगी जताते हुए कहाकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मंत्री पद के लिए उनका चयन क्यों नहीं किया गया।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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