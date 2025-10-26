Hindustan Hindi News
कोलकाता और चीन के ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें आज रात से, क्या है टाइमिंग

संक्षेप: कोलकाता और चीन के ग्वांगझोउ शहर के बीच चार साल से अधिक समय के अंतराल के बाद सीधी उड़ानें आज रात फिर से शुरू होंगी। एनएससीबीआई हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

Sun, 26 Oct 2025 06:46 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
कोलकाता और चीन के ग्वांगझोउ शहर के बीच चार साल से अधिक समय के अंतराल के बाद सीधी उड़ानें आज रात फिर से शुरू होंगी। एनएससीबीआई हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पहली उड़ान आज रात 10 बजे रवाना होगी। दोनों देशों के बीच 2020 की शुरुआत तक सीधी उड़ानें जारी थीं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के कारण ये सेवाएं निलंबित रहीं।

हाल ही में कूटनीतिक प्रयासों के बाद निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि वह 26 अक्टूबर से चीन के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेगी, जो कोलकाता को ग्वांगझू से जोड़ेगी। अधिकारी ने कहा कि पहली उड़ान आज रात 10 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होगी।

इससे पहले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने कहा था कि हमें भारत और चीन के बीच दैनिक, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हमें भारत में दो स्थानों से चीन के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू करने वाली पहली कंपनी होने पर गर्व है...इस महत्वपूर्ण कदम के साथ, हम चीन के लिए और अधिक सीधी उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।