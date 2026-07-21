मां तो मां होती है… CJP के संसद मार्च के बीच वायरल हो रहा डिंपल यादव का इमोशनल VIDEO

जंतर-मंतर पर एक तरफ जहां नारों की गूंज और पुलिस की धक्का-मुक्की चल रही थी, वहीं डिंपल यादव का भावुक अंदाज वायरल हो रहा है। लोग यह भी लिख रहे हैं कि मां तो आखिर मां होती है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में जमकर बवाल हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर हजारों प्रदर्शनकारी संसद मार्च में शामिल हुए जहां कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। हजारों युवाओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस दौरान कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई विडियोज भी सामने आए हैं। अब प्रदर्शन के बीच से सपा सांसद डिंपल यादव का एक इमोशनल वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल रहे वीडियो में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक घायल छात्र की मदद के लिए जमीन पर बैठकर उसकी जान बचाती नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुआ एक छात्र जमीन पर लेटा हुआ है और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। छात्र को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। तभी सपा सांसद डिंपल यादव बिना किसी झिझक के सीधे छात्र के पास जमीन पर बैठ गईं।

घायल छात्र की मदद डिंपल यादव ने छात्र को सहूलियत देने के लिए तुरंत उसकी शर्ट के बटन खोले ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। डिंपल आसपास के लोगों को उसकी मदद के लिए निर्देश देती दिखीं। वीडियो में एक शख्स डिंपल यादव से गुहार लगाते हुए कहता है, "मैम, अगर एंबुलेंस की व्यवस्था हो सके तो प्लीज कर दीजिए।" इसके तुरंत बाद डिंपल यादव ने अपने साथ मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से छात्र की मदद करने को कहा।

सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग? जंतर-मंतर पर एक तरफ जहां नारों की गूंज और पुलिस की धक्का-मुक्की चल रही थी, वहीं डिंपल यादव का यह भावुक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन डिंपल यादव ने संकट की इस घड़ी में एक मां की तरह संवेदनशीलता दिखाई। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “मां तो मां होती है।” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “एक मां ही समझ सकती है अपने बच्चों का दर्द।”