ईरान से गलत व्यवहार किया, इसलिए हम भुगत रहे LPG का संकट: डिंपल यादव
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ईरान हमारा दशकों से मित्र रहा है और उसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। फिर भी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया और इसी के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। उन्होंने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का कहना है कि सरकार ने ईरान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वह गलत था। इसी के चलते देश को एलपीजी का संकट झेलना पड़ रहा है और लोगों को महीने भर की बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा दशकों से मित्र रहा है और उसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। फिर भी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया और इसी के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। उन्होंने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।
डिंपल यादव ने कहा, ‘ईरान हमारा हमेशा से और दशकों से मित्र रहा है। ईरान के साथ जो व्यवहार रहा है, उसी के कारण हमें एलपीजी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महीने भर की बुकिंग के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब सर्वदलीय बैठक में हम देखेंगे कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है।’ इस दौरान उनसे महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों की सरकार से मांग है कि हमें बताया जाए कि आखिर आपका एजेंडा क्या है। यदि हमें जानकारी ही नहीं होगी तो हम क्या राय देंगे। अब मीटिंग में देखते हैं कि सरकार बताती है और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।
डिंपल यादव ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि वह पूरी भूमिका स्पष्ट करे। पॉइंटवाइज हमें जानकारी दी जाए। यह भी बताए कि महिला आरक्षण में एससी-एसटी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कोटा है या नहीं। हम इसकी मांग करते हैं कि इस पर सरकार स्पष्टता से अपनी बात विपक्ष के सामने रखे। बता दें कि सरकार ने ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। इस मीटिंग में सरकार ईरान में पैदा हुए हालातों पर बात करेगी और एलपीजी एवं पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर भी जानकारी देगी। इस बीच विपक्ष की मांग है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद रहें।
इनऐक्टिव कनेक्शन हो रहे खत्म, जमाखोरी वाला रैकेट भी पकड़ा गया
इस बीच देश भर में एजेंसियों ने गैस सप्लाई नियमित बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत ऐसे लोगों पर भी ऐक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने जमाखोरी की है। इसी के तहत दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा गया है और एजेंट के पास 183 सिलेंडर मिले हैं। वहीं केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके चलते लखनऊ में 1.10 लाख से अधिक और पूरे यूपी में करीब 20 लाख एलपीजी कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल लगभग 4.87 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। गैस कंपनियों के अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रहे हैं, जिन्होंने नौ महीने या उससे अधिक समय से सिलेंडर बुक नहीं कराया।
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