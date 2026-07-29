लोकसभा में अखिलेश दे रहे थे भाषण, पीछे डिंपल यादव करने लगीं ऐसी हरकत; वायरल हो गया वीडियो
लोकसभा में अखिलेश यादव के भाषण के दौरान पीछे बैठीं डिंपल यादव के छिपने का क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है। पास बैठी इकरा हसन का रिएक्शन भी इंटरनेट पर छाया हुआ है। जानिए पूरा मामला।
राजनीति के अखाड़े और संसद की तीखी बहसों के बीच कभी-कभी कुछ ऐसे हल्के-फुल्के पल कैमरे में कैद हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। मंगलवार, 28 जुलाई को लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सदन में जब समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव 'एंटी-पेपर लीक बिल' पर बोल रहे थे, तब उनके पीछे बैठीं उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का एक 'क्यूट वीडियो' वायरल हो गया।
क्या है इस वायरल वीडियो में?
लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव अपनी सीट से खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उनके ठीक पीछे वाली बेंच पर डिंपल यादव बैठी थीं और उनके साथ कैराना से सपा की युवा सांसद इकरा हसन भी मौजूद थीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अखिलेश यादव बोल रहे होते हैं, तब डिंपल यादव कैमरे की नजरों से बचने के लिए मुस्कुराते हुए अखिलेश के पीछे छिपने की कोशिश करने लगती हैं।
डिंपल यादव की इस सहज हरकत को देखकर बगल में बैठीं इकरा हसन भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती हैं और मंद-मंद हंसने लगती हैं। सदन की गंभीर कार्यवाही के बीच इन तीनों नेताओं का यह खुशनुमा पल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं।
सदन में अखिलेश यादव का था तीखा तेवर
एक तरफ जहां यह क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 28 जुलाई के सत्र में अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक भाषण दिया। अखिलेश यादव ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि "सरकार वचन नहीं, जुमले देती है"।
फिर खूब बरसीं डिंपल यादव
अखिलेश के बाद डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया कि नीट प्रश्नपत्र लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करके सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों को कफन पहना दिया। उन्होंने लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए पिछले 40 दिनों में आत्महत्या करने वाले 20 विद्यार्थियों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया, ''जब 2024 में कानून लाया गया था, तब भी यह लीकेज क्यों हुई? कहीं यह सरकार का षडयंत्र तो नहीं है? या तो यह षडयंत्र है या सरकार के सिस्टम में परमानेंट लीकेज है।'' सपा सांसद ने नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान दिखे 'जेन जेड' के हौसले की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रशासन से मुकाबला किया और अहंकारी सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
पहले भी वायरल हो चुकी है ये केमेस्ट्री
संसद भवन से अखिलेश यादव और डिंपल यादव का इस तरह का वीडियो वायरल होने का यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले जून 2024 में जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, तब भी संसद के बाहर का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहा था। उस दौरान डिंपल यादव अपने मोबाइल में अखिलेश यादव को कुछ दिखा रही थीं, जिसे देखकर अखिलेश जोर-जोर से हंसने लगे थे।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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