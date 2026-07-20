दो घंटे तक थाने में बैठाए रखा, डिंपल और सपा नेताओं को लेकर पार्टी ने किया बड़ा दावा
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया तो डिंपल यादव घायलों से हाल-चाल पूछती भी नजर आईं। इस बीच सपा ने बड़ा दावा किया है।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया तो डिंपल यादव घायलों से हाल-चाल पूछती भी नजर आईं। इस बीच सपा ने बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक संसद से जंतर-मंतर तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान डिंपल यादव समेत पार्टी के कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बताया गया है कि डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, अक्षय यादव, आदित्य यादव, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, हरेंद्र मलिक और इकरा हसन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद इन सभी को संसद मार्ग पुलिस थाने में बैठाया गया।
घायलों का हाल पूछती नजर आईं डिंपल
इससे पहले सोशल मीडिया पर सपा सांसद डिंपल यादव की तमाम तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि डिंपल यादव प्रोटेस्ट के दौरान मौजूद हैं। वह प्रदर्शनकारियों के बीच न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उनकी मदद करती भी नजर आ रही हैं। डिंपल यादव बैरिकेड्स के पास भी पहुंचीं। इसके अलावा पुलिस की लाठी से घायल पड़े प्रदर्शनकारियों की मदद भी कर रही हैं। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान हालात तब तनावपूर्ण हो गए, जब पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पुलिस थाने के सामने लगे एक प्रमुख अवरोधक को तोड़ दिया और संसद की ओर बढ़ने लगे, जो जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर है।
क्या बोले प्रदर्शनकारी
पुलिस द्वारा ले जाए जाते समय एक प्रदर्शनकारी ने कहाकि हम यहां शिक्षा में सुधार के लिए अपनी आवाज उठाने आए हैं। अपनी बात रखे बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के निकास द्वार संख्या- 2 के बाहर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उन्होंने बताया कि 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के आदेश पर नई दिल्ली के आस-पास इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी गई। पुलिस ने अपराह्न करीब 1 बजे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी और किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मध्य दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती की गई। एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि यह एक संवेदनशील इलाका है, इसलिए नई दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की कई अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग विभागों के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दंगा-रोधी साजो-सामान से लैस अर्धसैनिक बलों को रविवार रात को ही तैनात कर दिया गया था और सोमवार को कई और कंपनियां तैनात की गईं।
कई जिलों से बुलाई गई पुलिस
सीजेपी के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले लुटियंस इलाके के अहम स्थानों, संवेदनशील जगहों और सरकारी इमारतों पर तैनाती के लिए आस-पास के कई जिलों से पुलिस बल बुलाए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी)ने पांच स्टेशन राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ बंद कर दिए। सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद तक मार्च करने की घोषणा की थी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।