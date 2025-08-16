1999 में हत्या करके सऊदी अरब से भागा था दिलशाद, 26 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

सऊदी अरब में 26 साल पहले हत्या करके भागे एक शख्स को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी अपनी पहचान बदलकर लगातार कुवैत और सऊदी अरब की यात्रा कर रहा था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 साल पहले सऊदी अरब में हत्या करके भागने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। शनिवार को जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा कि आरोपी दिलशाद ने अक्तूबर 1999 में सऊदी अरब में अपने एक साथी की हत्या कर दी थी। लंबी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है।

एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुरोध के आधार पर सीबीआई ने अप्रैल 2022 में इस मामले पर एक स्थानीय केस दर्ज किया था। इसके बाद तेजी के साथ इस पर कार्रवाई की गई। मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में उसके पैतृक गांव का पता लगाया और आरोपी मोहम्मद दिलाशाद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।

एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान हमें इस बात का पता चला की आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नई पहचान बना ली है। अपनी इसी पहचान के दम पर वह लगातार कुवैत और सऊदी अरब की यात्रा कर रहा है। तमाम धर पकड़ और विभिन्न तकनीकी सुरागों की जानकारी के आधार पर एजेंसी को दिलशाद के नए पासपोर्ट का पता चला। इसके बाद एजेंसी ने उसकी नई पहचान के खिलाफ भी सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया।

11 अगस्त को मदीना से जेद्दा (सऊदी अरब) होते हुए वापस भारत आए दिलशाद को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी के मुताबिक वर्तमान में दिलशाद की उम्र 52 वर्ष है। वह एक भारी वाहन मैकेनिक के रूप में सऊदी अरब की मदीना स्थित एक कंपनी में काम करता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे 14 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।