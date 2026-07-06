पुलिस हिरासत में हजारों मौतें, पट गए थे श्मशान; दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की असली कहानी

दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। उन्हें पुलिस ने 1995 में उनके घर से उठा लिया था। इसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली थी।

लंबे समये से अटकी हुई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'पंजाब 95' को दो दिन पहले ही जी-5 पर नए शीर्षक 'सतलुज' के साथ रिलीज किया गया। हालांकि इसे दो दिन में ही ओटीटी प्लैटफॉर्म से हटा दिया गया। इस फिल्म को बिना किसी काट-छांट के जी-5 पर रिलीज किया गया था। ओटीटी प्लैटफॉर्म ने रविवार को बयान जारी कर बताया कि अब भारत में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

बयान में कहा गया है, 'मौजूदा हालात को देखते हुए 'सतलुज' अगली सूचना तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी। हम सभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हर संभव विकल्प तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इस फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों तक फिर से पहुंचाया जा सके।' बता दें कि यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। तीन साल से ज्यादा वक्त से सेंसरशिप को लेकर यह फिल्म अटकी हुई थी। इसीलिए इसे ओटीटी पर नए नाम के साथ रिलीज करने का फैसला किया गया था। सेंसरबोर्ड ने फिल्म में कम से कम 120 कट लगाने को कहा था।

क्या है 'सतलुज' की कहानी सतलुज फिल्म में ऐक्टर दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद के दौर में खालड़ा ने कम से कम 3000 लावारिश लाशों का पता लगाया था। उनका दावा था कि 1985 से लेकर 95 तक पंजाब की पुलिस ने 25 हजार युवाओं को गायब कर दिया था।

दरअसल 1947 में आजादी के बाद पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया। इसके बाद ही सिखों के एक समूह में वंचित होने की भावना घर कर गई। 1970 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पासि किया गया और सिखों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग रखी गई। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद 1980 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है और सरकार हजारों लोगों को गिरफ्तार करवा लेती है। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में दो सिख बॉडीगार्ड्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाले हरमंदिर साहिब में छिपा था। उसके खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन में काफी लोग मारे गए। इसे अकाल तख्त का अपमान घोषित किया गया।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के कई हिस्सों में भयंकर सिख विरोधी दंगे हुए और हजारों सिख मारे गए। राजधानी दिल्ली में खूब खून खराबा हुआ।इसके बाद पंजाब में पुलिस, आर्मी और अर्द्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। इसी बीच इंसाफ जैसे मानवाधिकार संगठन भी आम लोगों के खिलाफ हो रही ज्यादती के खिलाफ काम करना शुरू किया। दावा किया गया कि पुलिस लोगों को उनके घरों से उठा लेती थी और फिर जमकर प्रताड़ित करती थी। बहुत सारे लोगों को जिंदा ही अंग-भंग कर दिया जाता था। कुछ लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि उनकी जान ही चली जाती थी।

दावे के मुताबिक उस समय कस्टडी में मौत होने के बाद शवों के चेहरे जला दिए जाते थे जिससे उनकी पहचान ही नहीं हो पाती थी। इसके बाद लावारिस लाशों को जला या फिर दफना दिया जाता था। बहुत सारे लोगों के घरों से लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि कभी लौटकर नहीं आए।

जसवंत सिंह खालड़ा के साथ क्या हुआ मानवाधिकार कार्यकर्ता खालड़ा इस बात का पता लगा रहे थे कि गांव से लोग कैसे लापता हो रहे हैं। उन्हें उठाने के बाद पुलिसवाले कहां ले जाते हैं। तलाश करते हुए जब वे श्मशान पहुंच तो उनके पैरों तले से जमीन खिसकगई। उन्हें पता चला कि यहां हजारों लावारिस शव जलाए गए हैं। उन्होंने 1995 में कनाडा की पार्ल्यामेंट तक यह बात पहुंचा दी। मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछलने लगा।