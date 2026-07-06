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EXPLAINER: पुलिस हिरासत में हजारों मौतें, पट गए थे श्मशान; दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की असली कहानी

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। उन्हें पुलिस ने 1995 में उनके घर से उठा लिया था। इसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली थी। 

पुलिस हिरासत में हजारों मौतें, पट गए थे श्मशान; दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' की असली कहानी

लंबे समये से अटकी हुई दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'पंजाब 95' को दो दिन पहले ही जी-5 पर नए शीर्षक 'सतलुज' के साथ रिलीज किया गया। हालांकि इसे दो दिन में ही ओटीटी प्लैटफॉर्म से हटा दिया गया। इस फिल्म को बिना किसी काट-छांट के जी-5 पर रिलीज किया गया था। ओटीटी प्लैटफॉर्म ने रविवार को बयान जारी कर बताया कि अब भारत में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

बयान में कहा गया है, 'मौजूदा हालात को देखते हुए 'सतलुज' अगली सूचना तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी। हम सभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हर संभव विकल्प तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि इस फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों तक फिर से पहुंचाया जा सके।' बता दें कि यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। तीन साल से ज्यादा वक्त से सेंसरशिप को लेकर यह फिल्म अटकी हुई थी। इसीलिए इसे ओटीटी पर नए नाम के साथ रिलीज करने का फैसला किया गया था। सेंसरबोर्ड ने फिल्म में कम से कम 120 कट लगाने को कहा था।

क्या है 'सतलुज' की कहानी

सतलुज फिल्म में ऐक्टर दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद के दौर में खालड़ा ने कम से कम 3000 लावारिश लाशों का पता लगाया था। उनका दावा था कि 1985 से लेकर 95 तक पंजाब की पुलिस ने 25 हजार युवाओं को गायब कर दिया था।

दरअसल 1947 में आजादी के बाद पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया। इसके बाद ही सिखों के एक समूह में वंचित होने की भावना घर कर गई। 1970 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पासि किया गया और सिखों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग रखी गई। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद 1980 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है और सरकार हजारों लोगों को गिरफ्तार करवा लेती है। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में दो सिख बॉडीगार्ड्स ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाले हरमंदिर साहिब में छिपा था। उसके खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन में काफी लोग मारे गए। इसे अकाल तख्त का अपमान घोषित किया गया।

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इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के कई हिस्सों में भयंकर सिख विरोधी दंगे हुए और हजारों सिख मारे गए। राजधानी दिल्ली में खूब खून खराबा हुआ।इसके बाद पंजाब में पुलिस, आर्मी और अर्द्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। इसी बीच इंसाफ जैसे मानवाधिकार संगठन भी आम लोगों के खिलाफ हो रही ज्यादती के खिलाफ काम करना शुरू किया। दावा किया गया कि पुलिस लोगों को उनके घरों से उठा लेती थी और फिर जमकर प्रताड़ित करती थी। बहुत सारे लोगों को जिंदा ही अंग-भंग कर दिया जाता था। कुछ लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि उनकी जान ही चली जाती थी।

दावे के मुताबिक उस समय कस्टडी में मौत होने के बाद शवों के चेहरे जला दिए जाते थे जिससे उनकी पहचान ही नहीं हो पाती थी। इसके बाद लावारिस लाशों को जला या फिर दफना दिया जाता था। बहुत सारे लोगों के घरों से लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि कभी लौटकर नहीं आए।

जसवंत सिंह खालड़ा के साथ क्या हुआ

मानवाधिकार कार्यकर्ता खालड़ा इस बात का पता लगा रहे थे कि गांव से लोग कैसे लापता हो रहे हैं। उन्हें उठाने के बाद पुलिसवाले कहां ले जाते हैं। तलाश करते हुए जब वे श्मशान पहुंच तो उनके पैरों तले से जमीन खिसकगई। उन्हें पता चला कि यहां हजारों लावारिस शव जलाए गए हैं। उन्होंने 1995 में कनाडा की पार्ल्यामेंट तक यह बात पहुंचा दी। मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछलने लगा।

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6 सितंबर 1995 को दिन दहाड़े पंजाब पुलिस ने उन्हें घर से उठा लिया और इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटे। कई सालों के बाद स्पेशल पुलिस अफसर कुलदीप सिंह ने सीबीआई को बताया कि पुलिस हिरासत में उन्हें इतनी यातना दी गई कि 24 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी लाश के टुकड़े करके सतलुज नदी में फेंक दिए गए। बता दें कि खालड़ा एक क्रांतिकारी परिवार से संबंध रखते थे। उनके दादा हरनाम सिंह गदर आंदोलन के संस्थापोंक में से थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में 6 पुलिसवालों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

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Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Diljit Dosanjh
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